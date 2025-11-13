Videoclipurile care par să arate tineri recruți ucraineni în lacrimi, spunând că sunt trimiși forțat pe front, nu sunt reale. O investigație DW arată că imaginile sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale și că chipul din filmări aparține unui streamer rus, nu unui soldat ucrainean.

Sursa video: TikTok/ @tomokofanat

Un videoclip care pare să arate un tânăr soldat ucrainean plângând a devenit viral pe rețelele de socializare. „Am fost mobilizat, mă îndrept spre Ceasov Iar”, spune personajul în timp ce se filmează din spatele unui vehicul militar. „Ajutați-mă, nu vreau să mor. Am doar 23 de ani. Vă rog, ajutați-mă”.

Filmarea a fost distribuită de sute de ori pe platforme precum X, TikTok sau Facebook, strângând milioane de vizualizări. Clipul a fost folosit pentru a susține ideea că Ucraina ar recruta tineri împotriva voinței lor pentru a compensa pierderile de pe frontul din est.

DW a identificat versiuni ale videoclipului în mai multe limbi - engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă și rusă. Cea mai populară versiune a fost postată pe un cont X maghiar, unde a strâns peste 1,8 milioane de vizualizări.

DW Fact Check: Videoclipul este fals

Afirmația că „bărbații ucraineni de 23 de ani sunt recrutați și trimiși pe front” este falsă, arată verificarea DW.

În primul rând, vârsta minimă de recrutare în Ucraina a fost redusă de la 27 la 25 de ani în aprilie 2024, dar nu a fost niciodată de 23 de ani. Mai mult, clipul nu este real, a fost generat de inteligența artificială.

Specialiștii DW au observat detalii vizuale inexacte, cum ar fi o cască care nu se potrivește corect, indicând că imaginea nu provine dintr-o filmare autentică.

Sursa video: X / @splendid_pete

O analiză de recunoaștere facială a arătat că chipul din videoclip îi aparține de fapt lui Vladimir Yuryevich Ivanov, un streamer rus din Sankt Petersburg, cunoscut online sub numele de Kussia88.

Cine este „Kussia88” și ce legături are cu extremismul

„Kussia” înseamnă „terci” în rusă, dar numele de utilizator „Kussia88” are semnificații mai adânci. Numărul „88” este un cod neo-nazist care înseamnă „Heil Hitler”, iar literele „IA” pot fi interpretate în cercurile extremiste ca „14”, o trimitere la „cele 14 cuvinte” ale ideologului neonazist David Lane: „Trebuie să asigurăm existența poporului nostru și un viitor pentru copiii albi”.

Numerele 1488 și 8814 apar și în adresele de profil ale conturilor lui Ivanov pe TikTok și Boosty, o platformă rusească de abonamente.

Potrivit discuțiilor de pe Reddit, contul Twitch al lui Ivanov, care are peste 1,3 milioane de urmăritori, a fost suspendat temporar de mai multe ori în ultimele luni.

Alte clipuri similare și reacții publice

Videoclipul fals cu chipul lui Ivanov a apărut pentru prima dată pe contul TikTok @fantomoko, între timp șters. Pe acest cont erau publicate zeci de clipuri AI similare, care înfățișau așa-ziși soldați ucraineni plângând în vehicule militare.

Unele dintre aceste clipuri au avut sute de mii de vizualizări, iar cel mai popular a depășit 2,1 milioane. În câteva dintre ele apărea chiar filigranul „Sora”, instrumentul de generare video al OpenAI.

O altă figură care apărea frecvent în aceste filmări era Aleksei Gubanov, un critic al președintelui rus Vladimir Putin. Contactat de DW, Gubanov a declarat că nu are „absolut nicio legătură” cu clipurile.

„Toate au fost create de cineva care a folosit AI, fără consimțământul sau implicarea mea”, a explicat el. „Cineva încearcă deliberat să stârnească indignarea publică prin crearea acestui tip de conținut. Aceste videoclipuri fac parte din narațiunile propagandei rusești și obțin milioane de vizualizări. Pentru a fi clar: nu am creat, aprobat sau participat la niciunul dintre aceste videoclipuri și condamn ferm utilizarea materialelor false generate de AI pentru manipulare sau propagandă”.

Răspunsul lui Ivanov și concluzia DW

Jurnaliștii DW l-au contactat și pe Vladimir Ivanov, însă până la momentul publicării nu au primit niciun răspuns.

Potrivit bazei de date ucrainene Stars about war, care documentează atitudinea vedetelor față de războiul din Ucraina, Ivanov evită să comenteze conflictul și a fost criticat de autoritățile ruse după ce a ironizat copiii soldaților mobilizați. Ulterior, și-a cerut scuze într-un clip filmat în fața unui steag rusesc și a declarat că „Crimeea este rusă”.

Pe canalul său de Telegram, Ivanov a reacționat ironic la acuzațiile de implicare în clipurile false și de simpatii pro-Putin. Acesta a scris: „Utilizatorii Twitter au învățat în sfârșit ce înseamnă «livrare»” – un termen de argou rusesc care, în jargonul de pe Twitch, înseamnă „au intrat și ei în valul de popularitate”.

Indiferent de implicarea sa directă, DW subliniază că videoclipurile virale cu „soldați ucraineni plângând” sunt complet false și au fost generate prin inteligență artificială, fiind folosite pentru a alimenta campanii de dezinformare și propagandă.