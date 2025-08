Șocul trăit de mulți români întorși din Bulgaria. „Nu o să mă mai plâng niciodată de infrastructura noastră”

Călătoriile pe drumurile din Bulgaria îi fac pe români să constate că, deși infrastructura din țară le poate da motive de nemulțumire, la întoarcerea acasă o privesc cu mai multă îngăduință și chiar cu mândrie.

Experiențele românilor pe drumurile din Bulgaria îi determină pe mulți să nu se mai plângă de starea infrastructurii din România.

Numeroși șoferi au avut ocazia să evalueze șoselele din Bulgaria, în special în perioada verii, când au tranzitat-o spre Grecia sau către stațiunile de la Marea Neagră.

România are drumuri mai bune

Unii dintre ei povestesc că experiența unei călătorii în Bulgaria le-a dat motive de mândrie.

„Am traversat Bulgaria în drum spre Grecia și nu o să mă mai plâng niciodată de infrastructura noastră. Nu fusesem niciodată în Bulgaria. După ce am trecut vama pe la Ruse, am observat instant că străzile la vecinii noștri sunt mult mai proaste. Am presupus că e o zonă mai puțin dezvoltată, m-am gândit că sigur au și ei niște drumulețe mai de Doamne-ajută. Dar de unde, din ce în ce mai rău. Cel mai mare șoc: orașul Kardzhali. M-am întors în Bucureștiul anilor 2000. Cred că și ucrainenii au străzi mai bune în Donbass, după toate bombardamentele rușilor. Eu mă văitam că la noi canalele nu sunt la nivel cu asfaltul”, povestește un șofer român, pe platforma Reddit.

Drumurile din România s-au îmbunătățit mult în ultimii ani și aproape toate șoselele europene din țară au fost modernizate, însă căile ferate mai au de așteptat, crede un alt român.

Pe drumurile din Bulgaria ai senzația că te întorci puțin în timp, însă fără problemele de siguranță din trecut.

„Trotuarele sunt crăpate și iese iarbă din ele, străzile prin cartiere sunt un coșmar, iar șoselele nu sunt în stare foarte bună. Ce putem aprecia, totuși, e că drumurile nu trec prin toate satele posibile. La noi, drumurile sunt chiar foarte bune, în mare parte, dar să mergi 150 de kilometri prin sate, cu scurte porțiuni prin afara lor, este un coșmar”, crede un alt român.

Un alt șofer se plânge de experiența din stațiunea Balcic și, în general de limitatoarele de viteză amenajate pe carosabil.

„Am ajuns noaptea. Drumul era ca dintr-o poveste horror. La plecare, era să decolez dintr-o trecere pentru pietoni, unde erau limitatoare de viteză, dar din asfalt. Mergeam cu 90 km/h pe un drum național și au pus limitatorul pentru că erau două case în mijlocul câmpului. Semnul era ascuns de pomi și pus la doi metri de trecere. Noroc că am văzut-o la timp și am redus măcar la 60 km/h”, spune un șofer român.

Altcineva povestește că a trecut prin mai multe e țări din Europa și nu mai vrea să audă pe nimeni spunând că sunt drumuri rele în România.

„La noi drumurile nu mai sunt de mult proaste. Problema este că avem relativ puține autostrăzi și multe drumuri cu o singură bandă pe sens, unde toți vitezomanii se bagă în depășiri periculoase, în loc să aștepte o zonă cu vizibilitate bună. Când treci din Bulgaria în România, se simte ca și când ai ajuns în Elveția anilor 2000”, afirmă acesta.

Sofia, mai puțin aglomerată ca Bucureștiul

Rețeaua rutieră din Bulgaria este într-o stare mai proastă decât cele din Europa de Vest, recunosc și unii bulgari.

„Te poți aștepta la porțiuni foarte denivelate, cu asfalt puternic degradat și gropi mari care apar din senin. Drumurile municipale și străzile din orașe pot avea și ele gropi adânci și suprafețe neuniforme. Totuși, situația drumurilor din Bulgaria este adesea exagerată”, afirmă un localnic din Bulgaria.

O călătorie pe străzile orașului Sofia rămâne, totuși, mai confortabilă decât tranzitarea capitalei României.

„Traficul este practic inexistent comparativ cu Bucureștiul. Apoi, parcurile și spațiile verzi sunt imense, iar orașul are și un deal fix lângă, sau chiar în interiorul Sofiei. Nefiind nebunia de la noi din trafic, și oamenii sunt mai civilizați la volan”, spune un român care a călătorit în Sofia.

De asemenea, capitala Bulgariei este conectată prin autostrăzi de Salonic, Belgrad și Istanbul, în timp ce Bucureștiul nu are astfel de conexiuni.

Bulgaria are aproape 900 de kilometri de autostradă, cu circa 400 mai puțini decât România, însă în următorii ani plănuiește să ajungă la aproape 1.400 de kilometri.

Raportat la populație și suprafață, diferențele dintre cele două țări în privința numărului de kilometri de autostradă se estompează.

Șoferii bulgari, imprudenți

Pe lângă drumurile cu gropi și denivelări, precum și autostrăzile cu restricții din cauza reparațiilor, condusul în zonele aglomerate din Bulgaria poate fi considerat o aventură și din cauza șoferilor bulgari Șoferii sunt adesea agresivi, iar depășirile riscante și viteza excesivă sunt foarte frecvente.

„Șoferii bulgari se cred invincibili. Nu au niciun respect pentru propria viață, pentru viețile celor din mașina lor sau pentru cei din jur. O să ți se pară foarte ciudat asta”, avertizează un localnic, adresându-se turiștilor care călătoresc în Bulgaria.

Alți bulgari se plâng de problemele pe care le au cu cei care consumă alcool înainte de a se urca la volan și de lipsa de respect pe care șoferii o acordă bicicliștilor.

„Șoferii bulgari au foarte puțină grijă față de siguranța celorlalți și o toleranță extrem de scăzută pentru bicicliști. Dacă circuli cu bicicleta, vei avea situații periculoase de fiecare dată, cu excepția cazului în care locuiești într-o zonă cu densitate foarte mică și foarte puține mașini pe drum”, spune un alt localnic.

Sfaturi pentru cei care călătoresc în Bulgaria cu mașina

Călătorii trebuie să fie pregătiți pentru gropi oricând, inclusiv pe autostrăzi, și să învețe semnele de circulație din Bulgaria, scrie alt bulgar, pe Reddit.

„Virajul la dreapta pe roșu este întotdeauna ilegal. Nu o face. De asemenea, poliția oprește șoferii făcându-le semn să tragă pe dreapta, de pe marginea drumului. Nu te va urmări cu mașina de poliție. Niciodată să nu oferi mită, în ciuda stereotipurilor”, adaugă acesta.

Un alt localnic spune că, deși drumurile din Bulgaria nu sunt grozave (suprafețe denivelate și gropi), condusul în Bulgaria este destul de simplu.

„Poliția te poate opri oriunde în Bulgaria, la întâmplare, ca să-ți verifice mașina. E normal și legal. De obicei caută șoferi băuți sau persoane care transportă migranți ilegal. Sunt multe camere de viteză; nu te va opri poliția dacă depășești viteza, doar vei primi amenda acasă. La fel și dacă intri pe benzile pentru autobuze – mai bine le eviți”, afirmă acesta.

Intrările și ieșirile de pe autostradă sunt foarte scurte și uneori au curbe foarte strânse.

„Poți trece de la 140 km/h pe autostradă la o curbă pe care nu poți să o iei cu mai mult de 50 km/h, în doar câteva sute de metri”, explică un alt bulgar.

Limita de viteză pentru șoferii de autoturisme pe autostrăzile din Bulgaria este de 130 km/h. În anumite cazuri, limita poate fi ridicată la 140 km/h.

„De aceea, este important să fii atent la indicatoarele de viteză corespunzătoare. Pentru camioane și motociclete, limita de viteză este de 100 km/h. Pentru nerespectarea limitelor de viteză se aplică amenzi. Oricine depășește viteza legală cu mai mult de 50 km/h trebuie să se aștepte la amenzi de peste 300 de euro”, informează rețeaua de Vignette Bulgaria, aplicația pentru taxa de drum din țara vecină.