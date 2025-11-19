Priemierul slovac Robert Fico solicită NATO să întărească apărarea aeriană, deşi țara sa a respins sprijinul UE pentru Ucraina

Slovacia dorește ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, relatează Reuters.

La discuţii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, avute la Bratislava, Robert Fico a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei de a decide în mod independent ritmul şi structura cheltuielilor de apărare în anii următori, pe măsură ce majoritatea membrilor NATO cresc investiţiile în apărare, potrivit agenției străine, citate de Agerpres.

I-a cerut lui Rutte „să întărească apărarea aeriană a Slovaciei”

Solicitarea vine în ciuda faptului că Slovacia s-a opus politicii Uniunii Europene privind sprijinirea apărării Ucrainei împotriva invaziei Rusiei din 2022, iar Fico a reiterat, la întâlnirea cu Rutte, că guvernul său nu va furniza direct arme letale Kievului, dar va permite contracte comerciale.

„În timpul discuţiei comune, el a cerut, de asemenea, secretarului general să întărească apărarea aeriană a Slovaciei", a declarat biroul guvernului slovac într-un comunicat după întâlnirea de marţi seara, fără a oferi mai multe detalii.

În ultimii ani, Slovacia a încercat să îşi consolideze capacităţile de apărare aeriană, inclusiv prin achiziţionarea de sisteme de apărare din Israel şi cumpărarea de noi avioane de luptă F-16.

Slovacia s-a numărat printre statele membre UE de pe flancul estic care au convenit în septembrie asupra necesităţii unui „zid anti-drone” cu detectare avansată, aminteşte Reuters.

Slovacia pledează pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina mai degrabă decât pentru înfrângerea Rusiei, a declarat premierul Robert Fico în timpul unei dezbateri televizate la postul public de radio STVR, pe, 5 octombrie, relatează Kyiv Independent.