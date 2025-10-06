Fico cere încheierea rapidă a războiului din Ucraina: „Slavii să nu se mai ucidă unii pe alții”

Slovacia pledează pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina mai degrabă decât pentru înfrângerea Rusiei, a declarat premierul Robert Fico în timpul unei dezbateri televizate la postul public de radio STVR, duminică, 5 octombrie, relatează Kyiv Independent.

„Obiectivul politicii externe a Republicii Slovace, al guvernului Republicii Slovace, pe care eu îl conduc în calitate de premier, nu este înfrângerea Federației Ruse. Obiectivul nostru este să punem capăt războiului din Ucraina cât mai curând posibil. Este vorba despre slavi care se ucid unii pe alții. Războiul nu este o soluție”, a subliniat Fico.

În același timp, premierul slovac a criticat modul în care abordează Uniunea Europeană războiul Rusiei împotriva Ucrainei, denunțând faptul că blocul comunitar are drept focus mai degrabă ajutorul militar decât inițiativele menite să aducă pacea.

„Dacă UE ar fi cheltuit tot atât de multă energie pentru pace câtă pentru sprijinirea războiului din Ucraina, războiul s-ar fi putut încheia demult. Nu voi fi niciodată un premier de război”, a spus el.

De la revenirea în funcție în 2023, Fico a pus capăt ajutorului militar pentru Ucraina din stocurile armatei slovace și a pus la îndoială sancțiunile UE împotriva Rusiei și se opune aderării țării la NATO.

Fico a vizitat Moscova în decembrie 2024 și a promovat legături mai strânse cu Moscova, atât pe plan diplomatic, cât și economic .

„Nu este războiul nostru”

Premierul slovac a transmis că doreşte să prevină un nou război la scară mare în Europa, potrivit dpa.

Războiul din Ucraina „nu este războiul nostru”, a spus Fico în interviul difuzat duminică de radio-televiziunea publică SVTR, cu ocazia comemorării luptelor din Trecătoarea Dukla (1944), ce au marcat începutul eliberării Slovaciei de sub ocupaţia nazistă de către Armata Roşie, potrivit Agerpres.

La summiturile UE se discută despre cum să fie învinsă Rusia, o mentalitate pe care el a calificat-o drept periculoasă. „Nu ştiu dacă aceşti oameni sunt conştienţi de ceea ce războiul înseamnă cu adevărat. Poate cineva ar trebui să reamintească opiniei publice despre suferinţele teribile pe care (războiul) le-a cauzat atunci”, a subliniat premierul slovac.

Fico a comentat și rezultatul recentelor alegeri legislative din Cehia, apreciind că, dacă Andrej Babis va deveni prim-ministru, aceasta ar avea posibilitatea de a întări Grupul de la Visegard (V4), a relatat agenţia slovacă TASR.

Dacă acest lucru se va întâmpla, vom avea din nou un jucător excepţional de puternic în Europa, a spus Fico cu privire la V4, pe care îl consideră un actor regional important în promovarea intereselor naţionale şi de stat, adică, în cazul Slovaciei, gaze, electricitate şi petrol.

Fico crede că acesta a fost în mod deliberat dezmembrat întrucât era prea puternic.

„Obişnuiam să ne punem de acord înaintea reuniunilor Consiliului European, iar ei trebuiau să ne respecte şi să negocieze cu noi, pentru că, pentru anumite decizii, este necesară unanimitatea”, a explicat Fico,.