Noi controverse în Slovacia. Premierul Robert Fico îl numește pe Putin „un mare om de stat”

Premierul slovac Robert Fico a declarat că îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin „un mare om de stat”. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii Denný Prehľad (Rezumat Zilnic) și a stârnit noi controverse, amplificând astfel protestele masive din Slovacia față de poziția pro-rusă a guvernului său.

„Am vorbit despre Ucraina cu președintele Putin, cu președintele chinez, cu oficiali brazilieni și cu alții, și voi spune o frază, nimic mai mult. Cred că singurul care are un plan real când vine vorba de acest război este președintele oamenilor, Putin. Asta este tot ce voi spune deocamdată”, a afirmat Fico, citat de Antena 3 CNN.

Premierul a justificat relațiile sale diplomatice cu Moscova și Washington, declarând:

„Mă duc la Moscova, ei chițăie. Mă duc în America, ei chițăie. Deci, ce să fac? Simplu, doar implementez politica pe care am anunțat-o. Am anunțat că vreau să comunic cu toți liderii din toate colțurile lumii și, prin urmare, nu am de gând să le reproșez colegilor mei dacă au contacte diferite. Am fost şi cu Putin. Pe cine să dau eu vina? Dacă ar fi să adopt această filosofie, desigur, îl consider pe președintele rus un mare om de stat. Acum, ce am eu de reproșat cuiva care se întâlnește cu oficiali ruși?”

Declarațiile lui Fico vin în contextul unor proteste masive desfășurate în peste 40 de orașe din Slovacia, unde mii de oameni au acuzat guvernul său că încearcă să îndepărteze țara de Uniunea Europeană și să o apropie de Rusia.

Protestele s-au intensificat după vizita premierului slovac la Moscova, o întâlnire rară pentru un lider UE și Vladimir Putin de la începutul războiului din Ucraina.

Fico s-a opus sprijinului militar pentru Kiev și a criticat sancțiunile impuse de UE împotriva Rusiei, declarând că Ucraina nu este un stat independent și că ar trebui să cedeze teritorii pentru a pune capăt conflictului.