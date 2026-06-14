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Trei state NATO vor simula apărarea Coridorului Suwalki, unul dintre cele mai sensibile puncte de pe flancul estic al Alianței

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Lituania, Polonia și Franța vor desfășura începând cu 16 iunie exerciții militare comune în zona Coridorului Suwalki, considerat unul dintre cele mai vulnerabile și importante puncte strategice ale NATO în Europa de Est. Anunțul a fost făcut de Forțele Armate ale Lituaniei și preluat de postul public LRT.

Polonia testează echipamente militare de ultimă generație/FOTO:AFP
Polonia testează echipamente militare de ultimă generație/FOTO:AFP

Exercițiile, denumite „Gallant Boar 2026” („Mistrețul Curajos 2026”), se vor desfășura până la 26 iunie și vor avea ca principal obiectiv testarea cooperării dintre armatele celor trei state în cazul apariției unei amenințări la adresa acestui sector de frontieră.

Potrivit organizatorilor, manevrele vor pune accent pe coordonarea operațională, schimbul de informații și reacția comună a forțelor aliate într-un scenariu de criză.

Polonia testează echipamente militare de ultimă generație

În cadrul exercițiilor, armata poloneză va evalua capacitățile unor sisteme moderne de armament, inclusiv obuzierele sud-coreene K9 și noile vehicule de luptă ale infanteriei Borsuk, considerate elemente-cheie ale programului de modernizare a forțelor terestre ale țării.

Lituania va participa cu militari din Batalionul de Dragoni „Marele Duce al Lituaniei Butigeidis”, una dintre unitățile de elită ale armatei lituaniene.

Participarea Franței confirmă interesul tot mai mare al statelor vest-europene pentru consolidarea securității pe flancul estic al NATO, în contextul tensiunilor persistente cu Rusia.

De ce este important Coridorul Suwalki

Coridorul Suwalki reprezintă o fâșie de teritoriu de aproximativ 100 de kilometri situată la granița dintre Polonia și Lituania. Acesta separă Belarusul, aliat apropiat al Moscovei, de regiunea rusă Kaliningrad, puternic militarizată și amplasată pe litoralul Mării Baltice.

Experții militari consideră că această zonă este unul dintre cele mai sensibile puncte ale Alianței Nord-Atlantice, deoarece o eventuală blocare a coridorului ar putea izola statele baltice de restul teritoriului NATO.

Din acest motiv, apărarea regiunii ocupă un loc central în planificarea militară a Alianței.

Exercițiile au loc pe fondul unei activități militare intense în regiune

Manevrele Gallant Boar 2026 se desfășoară într-un context regional marcat de o intensificare a activităților militare.

La începutul lunii iunie au debutat exercițiile NATO BALTOPS în Marea Baltică, una dintre cele mai ample operațiuni navale organizate anual de Alianță.

În paralel, Rusia a anunțat desfășurarea unor exerciții militare în apropierea regiunii Kaliningrad, alimentând preocupările privind securitatea flancului estic al NATO.

Prin organizarea exercițiilor comune în zona Coridorului Suwalki, statele aliate urmăresc să transmită un semnal clar privind capacitatea de reacție și solidaritatea NATO în fața oricărei amenințări la adresa securității regionale.

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