Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
O româncă, mama a două fete, și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier în Italia

O româncă în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier petrecut în Italia, sub ochii fiicei sale de 18 ani. Impactul violent a avut loc pe autostrada A25, între localitățile Celano și Pescina, în regiunea Abruzzo.

Poliția ancheateză cazul FOTO: rotalianul/FB
Poliția ancheateză cazul FOTO: rotalianul/FB

Potrivit primelor informații furnizate de autoritățile italiene și preluate de publicația Marsica Live, femeia a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea, un Volkswagen Tiguan care se îndrepta spre Roma.

Mașina a derapat brusc, a lovit un parapet metalic și s-a răsturnat. Femeia a fost aruncată din vehicul și găsită fără viață la câțiva metri distanță. Sidonia a murit pe loc, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare. 

În autoturism se mai aflau fiica ei de 18 ani, care a suferit răni ușoare, o prietenă româncă de 34 de ani, aflată pe scaunul din dreapta, și fostul partener de viață al femeii, un bărbat din Pescara, a cărui stare este mai gravă, dar stabilă. 

Sidonia avea două fete FOTO: FB
Sidonia avea două fete FOTO: FB

Sidonia Nicoleta Păun era originară din București, însă de mai mulți ani se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniță. Era o persoană apreciată atât în comunitatea locală, cât și în rândul românilor din Abruzzo. Avea două fiice, de 18 și 11 ani.

Poliția a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. 

Societate

