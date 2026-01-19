Un băiat român în vârstă de 14 ani a murit în urma unui accident rutier produs vineri dimineață în localitatea San Sebastiano da Po, din apropierea orașului Torino, în timp ce se îndrepta spre stația de autobuz pentru a merge la școală, notează Rai News.

Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe o stradă prost iluminată, care nu are nici trecere de pietoni și nici trotuar, deși este un drum folosit zilnic de copiii din zonă pentru a ajunge la autobuzul școlar. În momentul impactului, afară era încă întuneric.

Adolescentul a fost lovit de un autoturism condus de un bărbat italian de 53 de ani, proprietar al unei firme din zonă. Șoferul a declarat că nu l-a observat pe copil înainte de impact.

Băiatul locuia de mai mulți ani în Italia împreună cu tatăl său. Pe rețelele de socializare, acesta se arăta pasionat de biciclete și de Formula 1.

Tragedia a stârnit revolta localnicilor, care consideră că autoritățile poartă o parte din responsabilitate pentru producerea accidentului. Oamenii cer reconfigurarea urgentă a zonei, prin amenajarea de trotuare, treceri de pietoni și o iluminare corespunzătoare, pentru a preveni astfel de accidente pe viitor.