search
Vineri, 10 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Britanicul Nigel Farage și franțuzoaica Marine Le Pen folosesc strategia lui Trump: transformă scandalul politic în avantaj electoral

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Liderii dreptei populiste din Europa încearcă să gestioneze problemele juridice și politice, mizând pe ideea că electoratul va percepe acțiunile ca pe o conspirație a sistemului.

Nigel Farage și Marine Le Pen/FOTO:Arhiva
Nigel Farage și Marine Le Pen/FOTO:Arhiva

Într-o coincidență remarcabilă, Marine Le Pen și Nigel Farage, două figuri centrale ale populismului de dreapta din Europa, s-au confruntat simultan în această săptămână cu decizii majore din partea a ceea ce ei numesc „sistemul” sau „establishment-ul”.

Marine Le Pen, liderul de facto al partidului francez Adunarea Națională, a fost găsită vinovată de delapidare de fonduri europene în cadrul unei audieri în apel și a fost condamnată să poarte o brățară electronică de monitorizare timp de un an.

La doar o oră distanță, Nigel Farage, artizanul mișcării Brexit și liderul formațiunii Reform UK – care în prezent conduce în sondajele de opinie din Marea Britanie – a demisionat din funcția de parlamentar. Decizia a survenit pe fondul unei presiuni mediatice și politice intense privind aranjamentele sale financiare și relația de prietenie cu o persoană condamnată penal.

Cu toate acestea, în loc să se retragă din viața publică, ambii politicieni au reconfigurat rapid situația, intrând direct în logica campaniei electorale.

O strategie comună bazată pe modelul american

„Farage și Le Pen sunt două fețe ale aceleiași monede”, a declarat pentru POLITICO Pieyre-Alexandre Anglade, deputat din partea partidului liberal Renaissance al președintelui Emmanuel Macron. „Este aceeași ideologie și, în mod clar, același program politic. Există asemănări enorme în modul în care fac politică, în denunțarea unui sistem din care amândoi fac parte de mult timp și în subminarea instituțiilor democratice.”

La câteva ore după pronunțarea verdictului, Le Pen și-a lansat campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Franța. În același timp, Farage și-a provocat criticii la un scrutin parțial în circumscripția sa, lăsând decizia finală în seama alegătorilor.

Strategia adoptată de cei doi urmează îndeaproape tactica aplicată de președintele american Donald Trump în campania din 2024: respingerea tuturor acuzațiilor; declararea proceselor drept o conspirație a elitelor împotriva cetățenilor de rând; mobilizarea bazei electorale în jurul ideii de „victimă a sistemului”.

În cazul lui Trump, această abordare a funcționat, poziția sa în sondaje îmbunătățindu-se după procesele penale, devenind primul președinte american ales din postura de persoană condamnată.

Mizele politice din Franța și Marea Britanie

Efectele acestei strategii sunt monitorizate atent de analiști, având în vedere că Franța își va alege noul președinte peste zece luni, iar Le Pen conduce strâns în mai multe sondaje naționale. În Marea Britanie, mișcarea lui Farage are potențialul de a deveni o forță majoră în Parlament, plasându-l printre favoriții la funcția de prim-ministru.

Nigel Farage demisionează din Parlament și provoacă alegeri parțiale la Clacton. Liderul populist anunță că va candida din nou și va fi „o confruntare între popor și sistem”

Susținătorii lui Farage afirmă că demisia sa este o reacție la o „operațiune” orchestrată de oponenții politici și de mass-media tradițională pentru a-i bloca ascensiunea. Danny Kruger, coordonator în cadrul Reform UK, a susținut că sistemul încearcă să schimbe regulile jocului politic pentru a împiedica partidul să preia puterea.

În Franța, Le Pen a descris inițial acțiunile justiției drept practici specifice „regimurilor autoritare”, după ce o instanță inferioară îi impusese o interdicție de cinci ani de a candida. După verdictul din apel, care a confirmat vinovăția dar a permis candidatura sa la prezidențiale, Le Pen a anunțat un nou recurs la Curtea de Casație, suspendând aplicarea măsurii monitorizării electronice până la o decizie definitivă.

Deputatul Adunării Naționale, Matthias Renault, a respins caracterizarea strategiei drept „trumpistă”, afirmând că este doar exercitarea unui drept legal de apel. Totuși, primele date arată că abordarea funcționează: un sondaj Ifop realizat după verdict o plasează pe Le Pen în fața fostului premier de centru-dreapta Edouard Philippe, cu 54% la 46% într-un potențial tur al doilea.

Nemulțumirea structurală a electoratului

Stijn van Kessel, profesor de politică comparată la Universitatea Queen Mary din Londra, explică succesul acestui discurs prin faptul că milioane de alegători din Franța și Marea Britanie se simt, la rândul lor, marginalizați de politicile actuale. Creșterea costului vieții, degradarea serviciilor publice și sentimentul de erodare a identității naționale au alimentat neîncrederea în partidele tradiționale.

„Politicieni precum Nigel Farage și Marine Le Pen au reușit să capteze aceste sentimente anti-imigrație și neîncrederea alegătorilor, oferind o explicație simplă pentru problemele structurale cu care se confruntă cetățenii”, consideră van Kessel.

Riscurile tactice și factorul imprevizibil

Deși strategia prezintă avantaje, riscurile nu lipsesc. Decizia lui Farage de a provoca un scrutin parțial în Clacton ar putea deveni irelevantă după ce principalele partide politice au refuzat să nominalizeze candidați, numind demersul o „farsă electorală”.

Singurul contracandidat de profil care s-a înscris în cursă este o figură satirică cunoscută în Marea Britanie sub numele de „Count Binface” (Contul Tomberon), un personaj comic costumat care candidează în mod tradițional împotriva liderilor politici marcanți. Absența candidaților tradiționali ar putea transforma scrutinul într-o confruntare simbolică bizară, cu potențial de a afecta imaginea publică a liderului Reform UK.

Cu toate acestea, experții avertizează că problemele de moment nu vor diminua automat sprijinul pentru populiști. „Susținerea pentru partidele de extremă dreaptă nu dispare pur și simplu pentru că un politician are o zi dificilă în instanță sau în Parlament”, a concluzionat van Kessel.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
digi24.ro
image
Câți bani au primit partidele de la stat în luna iulie. AEP a publicat sumele virate formațiunilor politice
stirileprotv.ro
image
Armata digitală a lui Bolojan, denunțată inclusiv de liberali, a fost activată și în cazul sondajelor Gândul. Votul oamenilor a fost deturnat de grupuri și de conturi fantomă. Iată dovezile
gandul.ro
image
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
mediafax.ro
image
Anca Surdu, prima reacție după discuția aprinsă cu Denis Alibec: ”Realitatea este pur și simplu alta”
fanatik.ro
image
Rusia și China dezvoltă împreună un program militar secret pentru distrugerea sateliților Starlink, unul dintre cele mai valoroase active ale lui Elon Musk
libertatea.ro
image
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Care este tipul de pâine pe care ar trebui să îl eviți, conform nutriționiștilor. Ce să alegi în schimb pentru o alimentație mai sănătoasă
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
observatornews.ro
image
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
cancan.ro
image
Ce greșeală fac pensionarii care așteaptă recalcularea pensiei? „Nu faceți cereri după cereri!” Când vin banii
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Cât costă taxele de drum în Grecia în 2026. Tot ce trebuie să știi înainte să pleci cu mașina
playtech.ro
image
Fostul jucător de la FCSB, lângă Gianni Infantino la Franţa – Maroc 2-0. Foto
fanatik.ro
image
Plan ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2028: „Un guvern interimar timp de doi ani ar fi o utopie și o contraperformanță fără precedent”
ziare.com
image
Haaland a văzut la TV scenele din Franța - Maroc 2-0 și nu s-a mai abținut: "E mult prea mult!"
digisport.ro
image
Zodia care va avea de trecut un hop uriaș al vieții la finalul lunii iulie. Va primi ajutor de la Divinitate și va găsi puterea să meargă mai departe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trump, nr.1 pe lista de asasinate. Statul care e pregătit să-l omoare pe președintele SUA
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”
click.ro
image
Luis Gabriel, dezamăgit de fiul său de doar 3 ani! Bursucu l-a pus imediat la punct: „Ești nebun?”
click.ro
image
Un chirurg cunoscut din Cluj-Napoca a ajuns în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi agresat și amenințat un jandarm
click.ro
HIRES Prințesa Stephanie de Monaco costum de baie GettyImages 1707311675 jpg
Cea mai sexy prințesă în bikini. Suplă ca o balerină, cu un trup de supermodel, poate rivaliza cu orice manechin de succes
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Vedeta care n-a avut niciodată card bancar și n-a plătit nicio factură când a trăit soțul ei

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?