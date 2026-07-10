Britanicul Nigel Farage și franțuzoaica Marine Le Pen folosesc strategia lui Trump: transformă scandalul politic în avantaj electoral

Liderii dreptei populiste din Europa încearcă să gestioneze problemele juridice și politice, mizând pe ideea că electoratul va percepe acțiunile ca pe o conspirație a sistemului.

Într-o coincidență remarcabilă, Marine Le Pen și Nigel Farage, două figuri centrale ale populismului de dreapta din Europa, s-au confruntat simultan în această săptămână cu decizii majore din partea a ceea ce ei numesc „sistemul” sau „establishment-ul”.

Marine Le Pen, liderul de facto al partidului francez Adunarea Națională, a fost găsită vinovată de delapidare de fonduri europene în cadrul unei audieri în apel și a fost condamnată să poarte o brățară electronică de monitorizare timp de un an.

La doar o oră distanță, Nigel Farage, artizanul mișcării Brexit și liderul formațiunii Reform UK – care în prezent conduce în sondajele de opinie din Marea Britanie – a demisionat din funcția de parlamentar. Decizia a survenit pe fondul unei presiuni mediatice și politice intense privind aranjamentele sale financiare și relația de prietenie cu o persoană condamnată penal.

Cu toate acestea, în loc să se retragă din viața publică, ambii politicieni au reconfigurat rapid situația, intrând direct în logica campaniei electorale.

O strategie comună bazată pe modelul american

„Farage și Le Pen sunt două fețe ale aceleiași monede”, a declarat pentru POLITICO Pieyre-Alexandre Anglade, deputat din partea partidului liberal Renaissance al președintelui Emmanuel Macron. „Este aceeași ideologie și, în mod clar, același program politic. Există asemănări enorme în modul în care fac politică, în denunțarea unui sistem din care amândoi fac parte de mult timp și în subminarea instituțiilor democratice.”

La câteva ore după pronunțarea verdictului, Le Pen și-a lansat campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Franța. În același timp, Farage și-a provocat criticii la un scrutin parțial în circumscripția sa, lăsând decizia finală în seama alegătorilor.

Strategia adoptată de cei doi urmează îndeaproape tactica aplicată de președintele american Donald Trump în campania din 2024: respingerea tuturor acuzațiilor; declararea proceselor drept o conspirație a elitelor împotriva cetățenilor de rând; mobilizarea bazei electorale în jurul ideii de „victimă a sistemului”.

În cazul lui Trump, această abordare a funcționat, poziția sa în sondaje îmbunătățindu-se după procesele penale, devenind primul președinte american ales din postura de persoană condamnată.

Mizele politice din Franța și Marea Britanie

Efectele acestei strategii sunt monitorizate atent de analiști, având în vedere că Franța își va alege noul președinte peste zece luni, iar Le Pen conduce strâns în mai multe sondaje naționale. În Marea Britanie, mișcarea lui Farage are potențialul de a deveni o forță majoră în Parlament, plasându-l printre favoriții la funcția de prim-ministru.

Nigel Farage demisionează din Parlament și provoacă alegeri parțiale la Clacton. Liderul populist anunță că va candida din nou și va fi „o confruntare între popor și sistem”

Susținătorii lui Farage afirmă că demisia sa este o reacție la o „operațiune” orchestrată de oponenții politici și de mass-media tradițională pentru a-i bloca ascensiunea. Danny Kruger, coordonator în cadrul Reform UK, a susținut că sistemul încearcă să schimbe regulile jocului politic pentru a împiedica partidul să preia puterea.

În Franța, Le Pen a descris inițial acțiunile justiției drept practici specifice „regimurilor autoritare”, după ce o instanță inferioară îi impusese o interdicție de cinci ani de a candida. După verdictul din apel, care a confirmat vinovăția dar a permis candidatura sa la prezidențiale, Le Pen a anunțat un nou recurs la Curtea de Casație, suspendând aplicarea măsurii monitorizării electronice până la o decizie definitivă.

Deputatul Adunării Naționale, Matthias Renault, a respins caracterizarea strategiei drept „trumpistă”, afirmând că este doar exercitarea unui drept legal de apel. Totuși, primele date arată că abordarea funcționează: un sondaj Ifop realizat după verdict o plasează pe Le Pen în fața fostului premier de centru-dreapta Edouard Philippe, cu 54% la 46% într-un potențial tur al doilea.

Nemulțumirea structurală a electoratului

Stijn van Kessel, profesor de politică comparată la Universitatea Queen Mary din Londra, explică succesul acestui discurs prin faptul că milioane de alegători din Franța și Marea Britanie se simt, la rândul lor, marginalizați de politicile actuale. Creșterea costului vieții, degradarea serviciilor publice și sentimentul de erodare a identității naționale au alimentat neîncrederea în partidele tradiționale.

„Politicieni precum Nigel Farage și Marine Le Pen au reușit să capteze aceste sentimente anti-imigrație și neîncrederea alegătorilor, oferind o explicație simplă pentru problemele structurale cu care se confruntă cetățenii”, consideră van Kessel.

Riscurile tactice și factorul imprevizibil

Deși strategia prezintă avantaje, riscurile nu lipsesc. Decizia lui Farage de a provoca un scrutin parțial în Clacton ar putea deveni irelevantă după ce principalele partide politice au refuzat să nominalizeze candidați, numind demersul o „farsă electorală”.

Singurul contracandidat de profil care s-a înscris în cursă este o figură satirică cunoscută în Marea Britanie sub numele de „Count Binface” (Contul Tomberon), un personaj comic costumat care candidează în mod tradițional împotriva liderilor politici marcanți. Absența candidaților tradiționali ar putea transforma scrutinul într-o confruntare simbolică bizară, cu potențial de a afecta imaginea publică a liderului Reform UK.

Cu toate acestea, experții avertizează că problemele de moment nu vor diminua automat sprijinul pentru populiști. „Susținerea pentru partidele de extremă dreaptă nu dispare pur și simplu pentru că un politician are o zi dificilă în instanță sau în Parlament”, a concluzionat van Kessel.