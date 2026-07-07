Nigel Farage demisionează din Parlament și provoacă alegeri parțiale la Clacton. Liderul populist anunță că va candida din nou și va fi „o confruntare între popor și sistem”

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a anunțat că va demisiona din Parlamentul britanic, o decizie care va forța organizarea de alegeri parțiale în circumscripția sa, Clacton-on-Sea. Farage a confirmat că intenționează să candideze din nou în cadrul acestui scrutin, pe care l-a descris ca fiind o confruntare între „popor și sistem”.

Anunțul vine în contextul unei serii de controverse intense legate de finanțele sale personale. Publicația The Sunday Times a relatat recent că Farage nu ar fi declarat o serie de beneficii, inclusiv sprijin logistic și servicii de securitate, primite din partea unui aliat de lungă durată, George Cottrell. Pe lângă acestea, liderul populist s-a confruntat cu întrebări și în legătură cu o donație nedeclarată de 5 milioane de lire sterline, primită la începutul anului 2024 de la Christopher Harborne, un donator major al Reform UK. Farage a susținut că suma respectivă a fost utilizată exclusiv pentru siguranța sa personală.

„Nu am greșit cu nimic”, a declarat Farage într-un mesaj video, subliniind că nu a încălcat legea în niciun fel și criticând mass-media pentru hărțuirea familiei sale. El a adăugat că incidentele mediatice din ultima perioadă au reprezentat „picătura care a umplut paharul”.

În declarația sa, Farage a sugerat că investigațiile și atenția mediatică asupra familiei sale au reprezentat factorul decisiv care l-a determinat să demisioneze.

„Problema care a implicat-o pe fiica mea a fost picătura care a umplut paharul”, a spus el.

O strategie politică sau o reacție la anchetă?

În ultimele săptămâni, la Westminster circulau deja speculații potrivit cărora investigația privind finanțarea lui Farage ar fi putut conduce, în cele din urmă, la declanșarea unor alegeri parțiale printr-o procedură de revocare a mandatului.

Prin demisie, însă, Farage preia inițiativa politică și transformă scrutinul într-un referendum asupra propriei persoane și asupra mesajului promovat de Reform UK.

El le-a transmis alegătorilor că, dacă va câștiga, va continua „revoluția politică” începută de partidul său.

„Dacă eu câștig, câștigați și voi. Dacă pierd, ei câștigă, iar Marea Britanie va rămâne captivă celor două partide tradiționale”, a afirmat Farage.

Critici din partea adversarilor politici

Fostul deputat Rupert Lowe, devenit unul dintre cei mai vocali critici ai lui Farage după ruptura dintre cei doi și fondator al formațiunii Restore Britain, a reacționat imediat.

El a susținut că locuitorii din Clacton nu au nevoie de „un circ mediatic” în plin sezon turistic și l-a acuzat pe Farage că folosește alegerile parțiale pentru a distrage atenția de la controversele privind finanțarea sa.

Lowe a reiterat că liderul Reform UK ar fi trebuit să declare donația de 5 milioane de lire și a anunțat că va prezenta în cursul zilei poziția partidului său privind scrutinul de la Clacton.

Și liderul Partidul Verzilor din Anglia și Țara Galilor, Zack Polanski, a criticat decizia, afirmând că Farage „știa că se îndreaptă oricum spre alegeri parțiale” și a ales să provoace el însuși scrutinul.

„Reform face parte din sistem, nu luptă împotriva lui”, a spus Polanski.

La rândul său, liderul Liberal Democrats, Ed Davey, a calificat gestul lui Farage drept „o nouă încercare de a evita asumarea responsabilității”.

Un scrutin urmărit cu atenție

Alegerile parțiale de la Clacton sunt așteptate să devină unul dintre cele mai importante teste electorale din politica britanică înaintea următoarelor alegeri generale.

Rezultatul va arăta dacă Farage își poate transforma problemele juridice și financiare într-un avantaj electoral, prezentând confruntarea drept o luptă între electorat și instituțiile tradiționale ale statului.