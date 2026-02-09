Un celebru actor de stand-up din Rusia a primit interdicție de a intra în țară timp de 50 de ani

Nurlan Saburov, una dintre cele mai cunoscute figuri ale stand-up-ului din spațiul rusofon și gazda unui show online extrem de popular, a primit interdicție de a intra în Rusia pentru următorii 50 de ani.

Unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din spațiul rusofon, artistul kazah Nurlan Saburov, a primit interdicție de a intra pe teritoriul Federației Ruse pentru o perioadă de 50 de ani, potrivit relatărilor apărute în presa de stat şi pe Telegram.

Acuzaţiile oficiale fac referire la încălcarea reglementărilor privind migrația și obligațiile fiscale, dar și de poziționări critice față de invazia Rusiei în Ucraina. Informațiile oficiale nu clarifică exact ce abateri concrete i se impută artistului, însă o sursă citată de agenția de stat RIA Novosti afirmă că măsura a fost adoptată „în interesul securității naționale” și pentru „protejarea valorilor tradiționale”, formulare folosită frecvent în comunicările instituționale atunci când sunt vizate persoane publice incomode sau critice.

Potrivit aceloraşi surse, actorul de stand-up a fost oprit de autorități pe aeroportul Vnukovo din Moscova, imediat după sosirea lui din Dubai. Acolo ar fi fost reținut temporar și informat oficial că nu va mai putea intra în Rusia timp de jumătate de secol. Comediantul locuia în Rusia încă din 2014 și își desfășurase cea mai mare parte a carierei pe piața rusă de divertisment.

O altă publicație independentă, IStories, a citat un apropiat anonim al comediantului, care a afirmat că motivul real al interdicției ar fi fost refuzul acestuia de a coopera cu Serviciul Federal de Securitate (FSB). Această informație nu a fost confirmată oficial, iar Nurlan Saburov nu a oferit până în prezent un punct de vedere public.

Decizia de a i se interzice intrarea în Rusia pentru o jumătate de secol vine după ce, în ultimele luni, mai multe spectacole de stand-up ale lui Nurlan Saburov programate în Rusia au fost anulate de organizatori, care au invocat „circumstanțe neprevăzute”. Seria anulărilor a început în decembrie 2025, pe fondul reacțiilor negative generate de o glumă rostită de comediant, referitoare la rușii care au părăsit țara pentru a evita mobilizarea militară și au trecut granița în Kazahstan.

Nu este primul incident de acest tip în care este implicat artistul. În mai 2025, Saburov a fost reținut pe aeroportul Sheremetyevo din Moscova și sancționat cu o amendă de 5.000 de ruble pentru încălcări minore ale legislației privind regimul de migrație.

Cine este Nurlan Saburov

Nurlan Saburov s-a născut la 22 decembrie 1991, în orașul Stepnogorsk din Kazahstan. În copilărie a practicat boxul, iar după terminarea școlii s-a mutat la Ekaterinburg, unde a urmat cursurile Universității Federale Ural, la Facultatea de Educație Fizică.

În paralel cu studiile, a început să organizeze și să susțină spectacole de comedie în baruri și săli de evenimente, alături de prieteni și colaboratori.

Popularitatea sa a crescut semnificativ odată cu lansarea, la sfârșitul lunii aprilie 2019, a show-ului de comedie „What Was Next?” („Ce a urmat?”), difuzat pe canalul YouTube LABELCOM. Emisiunea, construită pe interviuri cu invitați celebri și improvizație comică, a strâns milioane de vizualizări și a adunat în prezent peste 7,5 milioane de abonați.

În 2020, revista Forbes l-a inclus pe Saburov în clasamentul „30 sub 30” la categoria new media, confirmând impactul său major în zona divertismentului online și a comediei de limbă rusă.

Nurlan Saburov este căsătorit şi are doi copii.