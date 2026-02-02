Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că următoarea paradă militară a țării va include mii de roboți înarmați și că va solicita sprijinul Chinei pentru implementarea acestui proiect, inspirat de tehnologiile văzute la Beijing.

Vucic a prezentat luni roboți fabricați de compania chineză AGIBOT Innovation și a vorbit despre potențialul lor în domeniul securității. „Un detaliu mi-a atras atenția la prezentare, imediat ce au spus că au și roboți mai mari, care pot transporta fiecare 100 kg – deoarece aceștia pot transporta 10, 20, 30 kg – ceea ce înseamnă că pot transporta camere și pot lucra, ceea ce fac deja în China: controlul la frontieră, există versiuni (robotice) cu roți pe drumuri, există versiuni fără roți care pot sări peste obstacole și pot face orice îți trece prin cap și pot fi înarmate”, a explicat președintele sârb, potrivit Agerpres.

El a adăugat: „Așadar, la următoarea noastră paradă militară, vom avea mii de roboți și vom oferi securitate suplimentară țării noastre”.

Sursa video: X/ @ZeljkoKisa

Planuri ambițioase pentru industria roboților din Serbia

Vucic a declarat că Serbia intenționează să dezvolte industria aplicațiilor de inteligență artificială și să aibă o forță de muncă de 8.000 de angajați în acest domeniu până în 2030. De asemenea, el a precizat că țara ar putea deveni prima din Europa care produce roboți umanoizi.

„În acest an, în următoarele câteva luni, putem demara una dintre cele mai mari investiții din Serbia și putem deveni prima țară din Europa care produce astfel de roboți”, a spus președintele, în cadrul centrului cultural chinez din Belgrad.

Vucic a subliniat că roboții, inclusiv toate componentele lor, ar putea fi fabricați în Serbia. „Este vorba despre inteligență artificială aplicată, nu doar despre software, ci și despre hardware”, a adăugat el.