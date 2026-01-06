Video Cum arată viitorul: roboții umanoizi vor înlocui oamenii în uzinele Hyundai din întreaga lume, începând din 2028

Roboți umanoizi vor lucra în fabricile Hyundai începând cu 2028, într-un pas major spre automatizarea industriei auto, pe fondul unei curse globale în care giganți precum Tesla, Amazon și BYD încearcă să redefinească viitorul muncii.

Grupul sud-coreean a prezentat robotul Atlas, dezvoltat de compania Boston Dynamics, în cadrul târgului Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas.

Hyundai, care deține un pachet majoritar de acțiuni la Boston Dynamics, a precizat că intenționează să integreze robotul în întreaga sa rețea globală de producție.

Printre unitățile vizate se numără și o fabrică din statul american Georgia, cunoscută pentru faptul că a fost implicată într-un amplu raid al autorităților de imigrație în 2025.

Atunci, sute de muncitori au fost arestați, inclusiv cel puțin 300 de cetățeni sud-coreeni, imaginile cu lucrători încătușați la picioare stârnind indignare în Coreea de Sud.

Hyundai a transmis că roboții Atlas vor prelua treptat tot mai multe sarcini în fabrici. Conceput pentru utilizare industrială generală, Atlas este dezvoltat pentru a lucra alături de oameni, dar și pentru a opera autonom utilaje și echipamente.

Compania susține că utilizarea roboților va reduce efortul fizic al angajaților, va îmbunătăți siguranța la locul de muncă și va permite gestionarea unor sarcini periculoase, potrivit BBC.

Grupul nu a oferit detalii privind numărul de roboți care vor fi implementați inițial și nici costurile proiectului.

Anunțul vine într-un context de competiție intensă în industrie. Alte companii mari, precum Amazon, Tesla și producătorul auto chinez BYD, au declarat la rândul lor că intenționează să utilizeze roboți umanoizi în operațiunile lor. Tesla investește masiv în dezvoltarea propriului robot umanoid, Optimus.

La CES, vicepreședintele Hyundai, Jaehoon Chang, a recunoscut temerile legate de posibila pierdere a locurilor de muncă în urma automatizării. Totuși, el a subliniat că oamenii vor rămâne esențiali, inclusiv pentru antrenarea și supravegherea roboților, potrivit agenției Reuters.

Hyundai a anunțat anterior că va investi peste 20 de miliarde de dolari în Statele Unite, sprijinind planurile administrației americane de a consolida producția internă. Investițiile vizează extinderea producției de automobile, precum și dezvoltarea tehnologiilor de conducere autonomă și inteligență artificială.

Fabrica de baterii din Georgia, operată de Hyundai în parteneriat cu LG, este una dintre facilitățile-cheie ale companiei din SUA. După raidul din 2025, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și directorul general al Hyundai, José Muñoz, au avertizat că astfel de acțiuni ar putea descuraja investițiile străine.

Ulterior, Washingtonul și Seulul au ajuns la un acord pentru eliberarea muncitorilor reținuți.

Președintele Donald Trump a declarat că s-a opus raidului și a subliniat necesitatea atragerii de experți străini pentru punerea în funcțiune a unor facilități specializate și instruirea forței de muncă locale.

José Muñoz a afirmat, ulterior, că a fost contactat personal de Casa Albă, care și-a cerut scuze pentru incident.