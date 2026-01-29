search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
Drone, roboți militari și tehnologii AI. Cum va funcționa noul sistem automat NATO de apărare a Flancului Estic, care va acoperi și România

0
0
Publicat:

NATO pregătește o schimbare fundamentală a modului în care protejează Flancul Estic, din Finlanda până în România. Planul vizează crearea unei „zone tampon” tehnologizate, unde senzorii, inteligența artificială și sistemele robotizate vor coopera pentru a detecta și opri o eventuală agresiune rusă încă de la primii metri. Detaliile acestui concept, denumit „Eastern Flank Deterrence Line” (Linia de Descurajare a Flancului Estic – EFDL), au fost prezentate în premieră de generalul de brigadă german Thomas Lowin, locțiitorul șefului de stat major pentru operațiuni din cadrul Comandamentului Terestru al NATO de la Izmir, într-un interviu acordat publicației germane Die Welt.

NATO construiește un sistem complex de apărare. FOTO: Christoph Soeder/dpa
NATO construiește un sistem complex de apărare. FOTO: Christoph Soeder/dpa

Oficialul a explicat clar miza noii strategii, care nu se mai bazează exclusiv pe trupele convenționale, ci pe un mix de tehnologie și forță umană. „Prioritatea este protejarea țărilor care au o graniță comună cu Rusia și Belarus la așa-numitul Flanc Estic. Este vorba despre descurajarea Rusiei de la un atac și despre capacitatea de apărare în caz de urgență”, a declarat generalul Lowin. El a subliniat că EFDL este un concept menit să optimizeze planurile de apărare existente ale NATO, dar aplicabil, în principiu, la nivel global pentru protejarea infrastructurii critice.

O zonă robotizată pe care inamicul trebuie să o depășească

Ideea centrală a conceptului este construirea unui sistem defensiv complex și stratificat de-a lungul graniței. Generalul Lowin a descris acest mecanism drept „crearea unei zone robotizate sau automatizate în apropierea graniței cu inamicul, pe care acesta trebuie să o depășească mai întâi”. În loc să întâlnească direct soldați, agresorul se va lovi de tehnologie și obstacole.

Primul pilon al acestei linii este o rețea vastă de senzori care conectează solul, aerul, spațiul și mediul cibernetic.

„Pot fi senzori staționari sau mobili, radare, acustici, optici, electronici etc., cuplați cu date de la sisteme cu echipaj uman, cum ar fi avioanele AWACS, dar și date de la sateliți, drone sau roboți patrupezi”, a detaliat oficialul NATO.

Acești senzori, care pot fi montați discret pe un buncăr, un gard sau un copac, transmit informațiile către o centrală unde o inteligență artificială performantă analizează situația și creează tabloul tactic.

„Scopul este de a rupe avansul inamicului”

Elementul de forță al noului concept este așa-numita „Joint Effects Zone” (Zonă de Efecte Întrunite), un spațiu de luptă automatizat unde dronele înarmate și sistemele robotizate intră în acțiune imediat ce senzorii detectează o amenințare. Generalul Lowin a explicat plastic efectul asupra trupelor invadatoare.

„Scopul este de a rupe avansul inamicului: îi canalizăm mișcările, îi reducem viteza, îl forțăm în poziții dezavantajoase și îl uzăm pas cu pas”, arată generalul Lowin.

Acest perimetru va funcționa ca un filtru letal, unde fiecare măsură are rolul de a reduce puterea de luptă a adversarului, protejând în același timp viața propriilor militari. Generalul estimează că sistemele robotizate terestre vor avea un impact asupra războiului la sol similar cu cel pe care îl au dronele în războiul aerian.

image

Decizia rămâne la om

În ciuda gradului ridicat de automatizare, generalul german a ținut să demonteze mitul unui război condus exclusiv de algoritmi. Deși inteligența artificială va asista luarea deciziilor, mai ales când viteza de reacție este critică, controlul final nu dispare.

„Nu este vorba despre o dezumanizare a războiului. În cele din urmă, omul decide în mod responsabil când și cum sunt folosite armele”, a asigurat Lowin, precizând că standardele etice ale NATO rămân neschimbate.

Implementarea acestei linii tehnologice nu înseamnă retragerea trupelor clasice de pe Flancul Estic. Dimpotrivă, prezența fizică a militarilor rămâne vitală pentru descurajare, având în vedere efectivele numeroase pe care Rusia le poate mobiliza la graniță. „Ar fi o eroare să credem că viitorul aparține doar sistemelor autonome”, a avertizat generalul.

