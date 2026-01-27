Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în estul Ucrainei, a anunțat marți Ministerul Apărării de la Moscova.

Gherasimov „a inspectat desfășurarea misiunilor de luptă efectuate de formațiunile și unitățile grupării de forțe Zapad (Vest)”, a transmis ministerul pe Telegram, fără a oferi detalii despre data sau locul exact al vizitei, transmite agenția AFP, preluată de portalul Space War.

Anunțul privind vizita sa vine la câteva zile după discuțiile trilaterale mediate de Statele Unite, desfășurate în Emiratele Arabe Unite, între negociatori ruși și ucraineni, menite să pună capăt conflictului care durează de aproape patru ani.

Următoarea rundă de negocieri este așteptată să aibă loc la 1 februarie, potrivit președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

Într-o înregistrare video difuzată de Ministerul rus al Apărării, Gherasimov a declarat că trupele ruse „își continuă ofensiva pe toate liniile”.

Sursa: X / Маrina Wolf@volkova_ma57183

El a afirmat că, de la începutul anului, armata rusă a preluat controlul asupra a 17 localități și „a peste 500 de kilometri pătrați” de teritoriu ucrainean și înaintează spre orașul Zaporojie.