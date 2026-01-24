search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
Zelenski anunță progrese în negocierile cu Rusia și SUA: „Discuțiile au fost constructive”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că primele discuții trilaterale Ucraina-SUA-Rusia, desfășurate în ultimele două zile la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, au avut un caracter „constructiv” și s-au concentrat pe „posibilele criterii pentru încheierea războiului”. Șeful statului ucrainean a afirmat că există șanse ca acest format de negocieri să continue chiar de săptămâna viitoare.

Volodimir Zelenski confirmă continuarea negocierilor cu Rusia și SUA FOTO: EPA EFE
Volodimir Zelenski confirmă continuarea negocierilor cu Rusia și SUA FOTO: EPA EFE

„Delegația noastră a prezentat un raport; întâlnirile din Emiratele Arabe Unite s-au încheiat. Și acesta a fost primul format de acest fel după mult timp: două zile de reuniuni trilaterale. S-a dezbătut mult și este important că discuțiile au fost constructive”, a scris Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.

El a precizat că tema centrală a discuțiilor a fost legată de „posibilele criterii pentru încheierea războiului” și a subliniat că apreciază recunoașterea „necesității ca SUA să supervizeze și să controleze procesul de încheiere a războiului și să garanteze o securitate reală”.

Potrivit președintelui ucrainean, partea americană a ridicat problema unor posibile formate pentru stabilirea parametrilor încheierii conflictului, precum și a condițiilor de securitate necesare.

Zelenski a mai spus că, în urma reuniunilor de vineri și sâmbătă, toate părțile au convenit să-și informeze capitalele despre fiecare aspect al negocierilor și să-și coordoneze cu liderii lor pașii următori, potrivit Agerpres.

Posibilă nouă rundă de negocieri chiar săptămâna viitoare

Șeful statului ucrainean a arătat că reprezentanții militari participanți la discuțiile de la Abu Dhabi au identificat o listă de teme pentru o posibilă nouă întâlnire și a subliniat că „dacă există dorința de a avansa – și Ucraina este dispusă – vor avea loc noi întâlniri, posibil chiar săptămâna viitoare”.

Aceasta a fost prima rundă de discuții trilaterale Ucraina-SUA-Rusia și, potrivit agențiilor ruse TASS și Ria Novosti, ea s-a axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas și pe măsurile de securitate post-conflict, în cazul unui acord de pace.

Surse citate de TASS susțin că au fost examinate documente privind „teritoriul, garanțiile (de securitate) și alte aspecte” ale unei soluționări negociate. Una dintre surse a declarat că „nu se poate spune” că nu există rezultate în urma acestor discuții, pentru că „există” rezultate, fără a oferi însă detalii, și a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare.

Și reprezentanți ucraineni au declarat pentru publicația americană Axios că reuniunea a fost „constructivă” și „pozitivă”. Aceștia au confirmat că există rezultate, dar, din nou, fără a intra în detalii, și au menționat posibilitatea continuării discuțiilor săptămâna viitoare.

La rândul său, un purtător de cuvânt al guvernului din Emiratele Arabe Unite a spus că discuțiile s-au concentrat pe „elementele principale” ale cadrului de pace propus de SUA. Au fost „discuții directe” între oficialii ruși și ucraineni, care s-au desfășurat într-o „atmosferă pozitivă și constructivă”.

Donbasul, principalul obstacol

Atât partea rusă și cea ucraineană, cât și mediatorii americani recunosc faptul că principala piedică în calea unui acord de pace rămâne cererea Rusiei ca Ucraina să-și retragă trupele din întregul Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk. În prezent, armata rusă controlează aproximativ 80% din Donețk și aproape în totalitate regiunea Lugansk.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiți parametri de securitate”, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

În privința garanțiilor de securitate cerute de Kiev, Rusia se opune categoric desfășurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei. În schimb, Ucraina solicită garanții care ar obliga SUA și aliații săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, adică garanții similare celor de care beneficiază statele NATO.

Cine a participat la discuțiile de la Abu Dhabi

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat organizarea discuțiilor trilaterale la Abu Dhabi după ce, joi seară, s-a întâlnit la Moscova cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Delegația ucraineană a fost condusă de șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din echipă au mai făcut parte liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, noul șef al administrației prezidențiale, Kiril Budanov, șeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, precum și alți consilieri politici și responsabili din serviciile de informații.

Delegația rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciului rus de informații militare GRU. De asemenea, la Abu Dhabi se află și emisarul economic al președintelui Putin, Kiril Dmitriev.

