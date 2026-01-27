Zelenski a încercat să implice China în negocieri cu Rusia. De ce nu a reușit

Ucraina continuă să caute sprijin internațional cât mai larg pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia, însă unele state-cheie rămân reticente sau acționează în direcții care favorizează Kremlinul. China ocupă un loc central în acest tablou, fiind percepută la Kiev drept un actor care sprijină Moscova atât economic, cât și tehnologic.

Într-un interviu acordat publicației ucrainene Telehraf, Bogdan Iaremenko, deputat din partidul de guvernământ „Slujitorul Poporului” și fost diplomat, a declarat că Beijingul nu își ascunde interesul de a preveni o înfrângere a Rusiei în războiul cu Ucraina.

Potrivit acestuia, sprijinul Chinei pentru Moscova are o logică strategică clară. Beijingul furnizează Rusiei echipamente, mijloace de transport și resurse materiale pe care economia rusă nu le poate produce singură la scară suficientă.

Iaremenko susține că autoritățile chineze privesc războiul din Ucraina nu doar ca pe un conflict regional, ci ca pe o confruntare mai amplă între Kremlin și Occident, în care Beijingul nu dorește o victorie a Statelor Unite și a Europei.

„Președintele a încercat”

Diplomatul afirmă că Ucraina are foarte puține pârghii pentru a schimba poziția Chinei.

„China și-a definit de mult interesele naționale. Nu îi putem convinge că înțeleg greșit ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ei văd lucrurile în felul lor și nu le putem impune o altă perspectivă. Credeți-mă, președintele a încercat”, a spus Iaremenko.

El a adăugat că unii analiști interpretează apropierea președintelui american Donald Trump de Vladimir Putin drept o tentativă de a îndepărta Rusia de China. În opinia sa, această strategie nu aduce beneficii concrete Ucrainei.

Iaremenko a explicat că Trump nu îl percepe pe Putin drept un adversar și nu urmărește o escaladare a relațiilor cu Rusia, ceea ce a dus, în timp, la o reducere a sprijinului acordat Ucrainei comparativ cu administrațiile americane anterioare.

„Ce ne ajută pe noi această încercare de a face pe plac unora sau altora? Trump nu îl consideră pe Putin un inamic și nu vrea o agravare a relațiilor cu Rusia. Asta este esențial. Nu cunosc motivele reale ale acestei apropieri, dar rezultatul este că nu mai primim sprijinul de care aveam parte înainte”, a spus deputatul.

Legături economice sensibile

Potrivit unor informații apărute anterior în presa ucraineană, atât Ucraina, cât și Rusia achiziționează componente-cheie pentru dronele de luptă din aceleași fabrici din China. Unele dintre aceste întreprinderi ar fi nevoite să organizeze livrări separate, astfel încât clienți din țări aflate în război să nu intre în contact direct.

Rusia și strategia tergiversării negocierilor

În paralel, Rusia continuă să întârzie în mod deliberat procesul de negociere privind încheierea războiului, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), publicat pe 25 ianuarie.

Analiștii americani afirmă că Kremlinul folosește negocierile mai degrabă ca instrument tactic, pentru a-și menține strategia militară și a crea obstacole artificiale în calea păcii. Oficialii ruși invocă în mod repetat așa-numite „înțelegeri fundamentale” care ar fi fost atinse la un summit SUA–Rusia desfășurat în Alaska, în august 2025, deși nu există documente sau rezultate oficiale care să confirme aceste afirmații.

Potrivit ISW, diplomați ruși de rang înalt, inclusiv adjunctul ministrului de externe Serghei Riabkov și Aleksei Polișciuk, directorul departamentului CSI din MAE rus, insistă asupra unor cerințe-cheie ale Kremlinului, printre care:

-neutralitatea și statutul non-nuclear al Ucrainei;

-schimbarea conducerii de la Kiev;

-„protecția” populației rusofone;

-eliminarea așa-numitelor „amenințări la adresa securității Rusiei”.

Polișciuk a respins, de asemenea, orice discuție despre garanții de securitate postbelice sau desfășurarea unor forțe de menținere a păcii înainte de semnarea unui acord de pace, blocând practic orice progres semnificativ.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că participarea Rusiei la negocieri are scopul de a limita presiunea exercitată de Statele Unite. El a criticat administrația Trump, descriind-o drept „impulsivă”, și a subliniat că Moscova nu intenționează să facă concesii sub presiune externă.

ISW concluzionează că Rusia nu a dat până acum niciun semn real de disponibilitate pentru compromis și că Occidentul ar putea contracara strategia Kremlinului doar prin presiuni suplimentare, inclusiv prin consolidarea capacităților militare ale Ucrainei, intensificarea sancțiunilor și limitarea accesului Rusiei la resurse esențiale pentru efortul său de război.

În cadrul unor discuții purtate recent în Emiratele Arabe Unite, reprezentanții Ucrainei și ai Statelor Unite au analizat posibilitatea desfășurării unor forțe de menținere a păcii din state neutre în zone ocupate din regiunea Donețk. Rusia a respins însă categoric această opțiune.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat între timp că Kievul a convenit cu Washingtonul asupra unor condiții bilaterale privind viitoare garanții de securitate.