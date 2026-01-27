search
Apocalipsa nucleară pândește Europa: Rusia riscă o catastrofă prin repornirea reactorului de la centrala Zaporojie, avertizează Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina acuză Rusia de „terorism nuclear” și avertizează că planul Kremlinului de a reporni reactorul 1 de la cea mai mare centrală nucleară din Europa de Est ar putea avea consecințe devastatoare pentru întreg continentul.

Centrala nucleară Zaporojie FOTO: Profimedia
Centrala nucleară Zaporojie FOTO: Profimedia

Șeful Energoatom, compania nucleară de stat a Ucrainei, a acuzat Rusia de „terorism nuclear” și a avertizat că planul de a reporni reactorul 1 de la centrala nucleară Zaporojie ar putea declanșa un incident cu consecințe pe întreg continentul european.

Pavlo Kovtoniuk, președintele interimar al Energoatom, a declarat pentru The Times că inițiativa Moscovei contrazice propunerile discutate în negocierile de pace mediate de SUA la Abu Dhabi, unde s-a abordat și posibila împărțire a energiei electrice produse de centrală.

Cele șase reactoare ale centralei, aflate pe prima linie a conflictului, au fost oprite din motive de siguranță încă din septembrie 2022. În luna ianuarie, autoritatea de reglementare nucleară rusă, Rostekhnadzor, a emis o licență pentru reluarea operațiunilor reactorului 1.

Cu toate acestea, centrala funcționează cu combustibil nuclear furnizat de compania americană Westinghouse și depinde de sistemele de siguranță ucrainene, despre care Rusia nu deține informațiile tehnice necesare.

„Există un risc major de erori în controlul miezului reactorului, deoarece ei nu cunosc sistemul și specificul funcționării acestuia. Pierderea controlului asupra combustibilului ar putea provoca un incident nuclear extrem de periculos, cu efecte care ar putea afecta întregul continent”, a explicat Kovtoniuk. 

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat anterior împotriva repornirii centralei, subliniind că aceasta a fost de mai multe ori izolată de sursele critice de energie din cauza bombardamentelor și că este ocupată de unități militare ruse.

Directorul general al Rosatom, Alexey Likhachev, a afirmat că licența obținută permite Rusiei să ia în considerare reluarea producției de energie și că centrala va fi „un pilon cheie pentru redresarea industrială a regiunii Zaporojie” odată ce situația se va stabiliza.

Totuși, foști angajați ai centralei, care au fugit din zonă, susțin că licența nu ar fi trebuit acordată. Ei spun că reparațiile realizate de ruși se limitează la pompe și supape, fără a include sistemele de automatizare fabricate în Ucraina, esențiale pentru funcționarea în siguranță a reactorului.

Aproximativ 3.000 de angajați ucraineni au fost nevoiți să semneze contracte cu Rosatom și lucrează în condiții de presiune constantă, ceea ce, potrivit surselor Energoatom, crește riscul producerii unui accident.

Angajații trăiesc într-o stare de teamă permanentă, separați de familiile lor. Presiunea psihologică este enormă”, a adăugat Kovtoniuk.

În paralel, Rusia continuă atacurile asupra rețelei energetice ucrainene, vizând în special substațiile care alimentează centralele nucleare, ceea ce constituie, potrivit oficialilor ucraineni, „terorism nuclear”.

AIEA a avertizat că deteriorarea rețelei electrice pune în pericol siguranța centralelor, deoarece acestea depind de alimentarea constantă cu energie pentru răcirea reactoarelor și funcționarea sistemelor critice.

Kovtoniuk a mai subliniat că aceste acțiuni fac parte dintr-un „război împotriva civililor”, cu scopul de a crea haos în viața cotidiană a populației ucrainene, în special pe timp de iarnă. „Nu este un conflict militar împotriva armatei, ci împotriva oamenilor”, a precizat acesta.

Europa

