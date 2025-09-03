Șefa diplomaţiei UE, despre reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing: O „sfidare directă” pentru ordinea internaţională

Runiunea de la Beijing între liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un este o „sfidare directă” la adresa ordinii internaţionale, a afirmat miercuri, 3 septembrie, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas.

Această reuniune nu doar trimite „semnale anti-occidentale”, dar ea reprezintă şi o „sfidare directă pentru sistemul internaţional bazat pe reguli”, a afirmat Kaja Kallas în faţa presei la Bruxelles, potrivit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Privind la preşedintele Xi care stă alături de liderii Rusiei, Iranului şi Coreii de Nord astăzi la Beijing, acolo nu este vorba doar de puncte de vedere anti-occidentale: este o provocare directă pentru sistemul internaţional bazat pe reguli'', a accentuat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate.

Lideerrul chinez Xi Jinping a avertizat miercuri că lumea se confruntă cu o alegere între pace sau război, la o paradă militară masivă de la Beijing, unde a fost flancat de omologii săi rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un într-o demonstraţie de forţă fără precedent. Parada a fost organizată pentru a marca victoria asupra Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial acum 80 de ani.

Amintim că președintele Chinei, Xi Jinping, a lansat luni, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, o viziune pentru o nouă ordine globală de securitate și economie, menită să contracareze influența Statelor Unite.