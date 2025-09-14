search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Șefa diplomației UE acuză o încălcare „inacceptabilă" a suveranității României de către Rusia. Kaja Kallas condamnă intruziunea dronelor: „Escaladări imprudente"

Publicat:

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian al României, calificând acţiunea drept o „escaladare imprudentă” care ameninţă securitatea regională.  

Kaja Kallas a făcut acuzații la adresa Rusiei după incidentul cu drone/ Sursa foto: Getty Images
Kaja Kallas a făcut acuzații la adresa Rusiei după incidentul cu drone/ Sursa foto: Getty Images

Încălcare „inacceptabilă” a suveranității României de către Rusia, denunțată de șefa diplomației UE

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ''inacceptabilă'' a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ''escaladare imprudentă'', informează agenţia France Presse, citată de Agerpres.

''Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al Uniunii Europene'', a scris Kaja Kallas pe X. 

''Această escaladare imprudentă ameninţă securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România'', a adăugat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate. 

UE și România condamnă provocările Rusiei în Marea Neagră: piloții români au evitat deschiderea focului din motive de siguranță

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.   

"Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN. 

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite. 

"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel. 

În comunicatul de presă, MApN condamnă încă o dată acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre. 

Europa

