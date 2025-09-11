search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Românii și bulgarii au cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană. Ce țări sunt pe primul loc

0
0
Publicat:

România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi, 11 septembrie, de Eurostat.

Persoană vârstnică FOTO: Shuterstock
Persoană vârstnică FOTO: Shuterstock

În 15 state membre speranța de viață este mai mare decât media UE, pe primele locuri fiind Italia și Suedia (ambele cu 84,1 ani), urmate de Spania (84 de ani).

La polul opus, cea mai mică speranță de viață din UE a fost înregistrată în Bulgaria (75,9 ani) și România (76,6 ani), potrivit Agerpres. 

Totuși, comparativ cu situația de dinainte de pandemie, anul 2019, în 24 din cele 26 de state UE pentru care sunt disponibile date preliminare, speranța de viață a fost mai mare în 2024.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Lituania (1,1 ani) și Cehia, Letonia și România (un an în fiecare).

Țările de Jos au fost singurul stat membru în care speranța de viață a scăzut în 2024 comparativ cu 2019, cu 0,2 ani, în timp ce în Spania a rămas stabilă și a crescut foarte puțin, 0,1 ani, în Franța.   

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul: Contractul a fost reînnoit
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Impozitul CASS pe pensie se plăteşte în funcţie de brut sau net? Detaliul legal pe care mulți români nu îl știu
playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ministrul Educatiei, anunț de ultimă oră despre demisie, dupa ce anul școlar a început în proteste și haos
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Românii care vor beneficia în continuare de tichete sociale de 250 lei! Se dau tichete sociale de 500 de lei și pentru elevi. Guvernul a decis
mediaflux.ro
image
Holger Rune, dat de gol de rusoaica Anna Kalinskaya: „Mi-a scris de vreo 10 ori! E prea plin de el”. Replica danezului
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Rolul din Couture a scos la iveală drama de nedescris a Angelinei Jolie
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!