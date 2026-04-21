Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Muncii, Florin Manole, la „Interviurile Adevărul" de la ora 14.00

Se întâmplă ceva uimitor la Cernobîl: caii sălbatici din Mongolia trăiesc liberi în zona de excludere, un teritoriu considerat cândva mort. „Este un miracol"

La aproape patru decenii de la explozia de la Cernobîl, zona de excludere a devenit un refugiu neașteptat pentru animale sălbatice. Printre cele mai spectaculoase exemple se numără caii lui Przewalski, o specie cândva dispărută din sălbăticie, care astăzi trăiește liber într-un mediu contaminat radioactiv.

Caii sălbatici de la Cernobîl Foto: Evgeniy Maloletka
Introduși în 1998 ca parte a unui experiment, acești cai originari din Mongolia-cunoscuți local sub numele de „takhi” („spirit”)- au reușit să se adapteze în mod neașteptat. Spre deosebire de caii domestici, ei au 33 de perechi de cromozomi, față de 32, și sunt considerați ultima specie de cai cu adevărat sălbatici, potrivit AP. 

Explozia din 26 aprilie 1986, produsă la centrala nucleară din Ucraina, a contaminat o mare parte a Europei și a dus la evacuarea a zeci de mii de oameni. Zona de excludere de la Cernobîl a rămas nelocuibilă pentru oameni, dar a devenit, în timp, un refugiu neașteptat pentru animale.

Astăzi, aici trăiesc lupi, urși bruni reveniți după mai bine de un secol, râși, elani, cerbi și chiar haite de câini sălbăticiți. În absența activității umane, ecosistemul s-a refăcut rapid.

Caii din Mongolia trăiesc liberi într-o zonă cândva nelocuibilă

„Faptul că Ucraina are acum o populație de cai care trăiesc liber este un mic miracol. Natura se recuperează relativ repede și eficient.”, spune Denys Vyshnevskyi, cercetător principal în cadrul zonei de excludere. 

Potrivit sursei citate, peisajul de la Cernobîl s-a schimbat radical: clădirile abandonate au fost acoperite de vegetație, drumurile au dispărut sub pădure, iar fostele orașe sovietice sunt treptat înghițite de natură. Imaginile surprinse de camere ascunse arată comportamente neașteptate: caii folosesc grajduri ruinate și case părăsite ca adăpost împotriva vremii și a insectelor, uneori dormind chiar în interior.

Caii sălbatici trăiesc în zona contaminată de la Cernobîl Foto: Evgeniy Maloletka
Deși mulți dintre caii introduși inițial nu au supraviețuit, cei rămași au reușit să se adapteze și să formeze grupuri stabile, compuse dintr-un armăsar, mai multe iepe și puii lor, dar și grupuri separate de masculi tineri.

Natura a recucerit zona contaminată

Specia a fost declarată dispărută în sălbăticie în 1969 și a supraviețuit doar prin programe de reproducere în captivitate. Ulterior, eforturile internaționale au dus la refacerea unei populații globale de aproximativ 3.000 de exemplare.

„Este un exemplu remarcabil de reintroducere reușită. Chiar dacă nu este complet în siguranță, demonstrează că o specie crescută în captivitate își poate recăpăta comportamentele necesare pentru a trăi liber”, explică Florian Drouard, specialist implicat într-un program dedicat acestei specii. 

În ciuda nivelului ridicat de radiații, cercetătorii nu au observat mortalități în masă în rândul animalelor, deși există efecte subtile. Unele broaște au dezvoltat o pigmentație mai închisă, iar păsările din zonele mai contaminate sunt mai predispuse la cataractă.

Totuși, pericolele nu au dispărut. Invazia Rusiei din 2022 a transformat zona într-un coridor militar activ, iar incendiile provocate de lupte sau de drone doborâte ridică din nou particule radioactive în atmosferă.

„Majoritatea incendiilor forestiere sunt cauzate de drone căzute. Uneori trebuie să parcurgem zeci de kilometri pentru a interveni”, spune Oleksandr Polischuk, comandantul unei unități de pompieri din zonă.

În prezent, Cernobîl rămâne un loc paradoxal: prea periculos pentru oameni, dar plin de viață. Zona este strict monitorizată, marcată de bariere, sârmă ghimpată și câmpuri minate, iar accesul va rămâne limitat pentru multe generații.

Pentru oamenii de știință, însă, ceea ce se întâmplă aici este aproape incredibil.

„Acest teritoriu era cândva intens exploatat agricultură, orașe, infrastructură. Acum, natura a făcut, practic, un reset complet”, concluzionează Vyshnevskyi.

Top articole

Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
digi24.ro
image
O pisică din România e cea mai frumoasă din Europa. Cum arată „ursoaica din Bucovina”
stirileprotv.ro
image
Stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză
fanatik.ro
image
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
libertatea.ro
image
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie la PNL. Val de atacuri la Ilie Bolojan în şedinţa liderilor. "Trebuie să ajungem la o reconciliere cu PSD"
antena3.ro
image
Primele imagini din interiorul CET VEST Bucureşti cu incendiul care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă
observatornews.ro
image
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
cancan.ro
image
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cum se calculează penalitățile de întârziere la facturi. Ce trebuie să știi ca să nu plătești mai mult
playtech.ro
image
Mitică Dragomir e sigur că Mirel Rădoi NU pleacă de la FCSB: „Am luat masa cu el! S-a sucit ieri”
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Bolojan nu exclude o colaborare punctuală cu AUR: „Interesele României de a nu pierde bani nu au culoare politică”
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Hubert Thuma îi cere lui Bolojan împăcarea cu PSD: „Trebuie să ajungem la o reconciliere”. Răsturnare în PNL după pierderea susținerii PSD în coaliție a premierului 
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
În ce lux trăiește Marcel Ciolacu cu Sorina Docuz în Capitală. Priviți duplexurile de 10 milioane de euro în care se lăfăie. Sunt dotate cu folie antidronă
actualitate.net
image
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”
click.ro
image
Moment emoționant pentru „Visuri la cheie”: ce a descoperit echipa după 6 ani
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Mihaelei Rădulescu de ziua lui Felix Baumgartner: „Prima acolo sus și prima pentru mine… fără el”
click.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
Marițica Maria Bibescu portret realizat cu AI png
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Ce a învățat Ioana Ginghină din ultimul mariaj eșuat cu Alexandru Papadopol? Ce a putut să zică despre actualul soț, Cristi Pitulice?! „Bărbatul meu își face treaba bine”

Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!