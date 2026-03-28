Video Ciuperca de la Cernobîl, misterioasa creatură care se hrănește cu radiația mortală și prosperă acolo unde viața umană este imposibilă

În ruinele radioactive ale Cernobîlului, oamenii de știință au descoperit un fenomen unic: o ciupercă care crește mai bine în prezența radiației care ucide orice altceva.

Centrala de la Cernobîl FOTO : Getty Images

În zona de excludere de la Cernobîl, unde oamenii nu pot pătrunde din cauza radiațiilor periculoase, viața își continuă parcă în tăcere drumul. Printre clădirile abandonate, cercetătorii au descoperit o ciupercă neagră, Cladosporium sphaerospermum, care pare să profite de radiația mortală pentru alte forme de viață, potrivit sciencealert.com.

Oamenii de știință spun că pigmentul ciupercii, melanina, ar putea permite transformarea radiației ionizante în energie, un proces denumit radiosinteză. În termeni simpli, ciuperca ar putea „hrăni” propria creștere cu radiația care ucide alte organisme.

Descoperirea a început în anii ’90, când microbiologul Nelli Zhdanova și echipa sa au documentat 37 de specii de ciuperci în zona reactorului explodat. C. sphaerospermum nu doar că domina probele, dar tolera niveluri alarmante de radioactivitate.

Ulterior, echipa profesorilor Ekaterina Dadachova și Arturo Casadevall de la Albert Einstein College of Medicine a demonstrat că ciuperca nu doar supraviețuiește radiației, ci chiar crește mai repede în prezența acesteia.

Experimentele au arătat că melanina ciupercii funcționează atât ca scut de protecție, cât și posibil ca absorbant de energie.

În 2022, o echipă de cercetători a dus C. sphaerospermum pe Stația Spațială Internațională.

Rezultatele au arătat că ciuperca reduce cantitatea de radiație care pătrunde prin ea – un indiciu că ar putea fi folosită ca scut biologic în misiuni spațiale.

Deși ideea de radiosinteză rămâne neconfirmată, comportamentul ciupercii fascinează comunitatea științifică. Alte ciuperci melanizate nu manifestă aceeași adaptare, ceea ce sugerează că C. sphaerospermum a dezvoltat o abilitate unică de a trăi și poate chiar de a prospera în cele mai ostile medii.

Viața, pare să ne amintească această ciupercă, găsește mereu o cale – chiar și printre ruinele radioactivului Cernobîl, subliniază publicația citată.

Explozia reactorului de la Cernobîl din aprilie 1986, cel mai grav dezastru nuclear civil, a dus la evacuarea satelor din jur și la probleme de sănătate pentru mii de oameni.