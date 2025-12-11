Guvernul Ungariei neagă informațiile potrivit cărora Viktor Orban ar pregăti trecerea la un „sistem prezidențial”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului ungar a respins, joi, o informație apărută în presă conform căreia premierul Viktor Orban ar analiza posibilitatea introducerii unui „sistem prezidențial” în Ungaria.

Reacția a venit după ce Bloomberg a publicat un articol în care, citând o sursă anonimă, afirma că Orban ar lua în calcul preluarea funcției de președinte și modificarea legilor astfel încât președinția să devină cea mai puternică poziție în stat. Scopul ar fi menținerea controlului asupra țării, indiferent de rezultatul alegerilor care vor fi, cel mai probabil, pentru aprilie 2026.

Încă din 1990 și până în prezent, Ungaria este o democrație parlamentară, iar funcția de președinte are un rol preponderent ceremonial.

Zoltan Kovacs, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a negat existența unui astfel de plan.

„Să fim clari: a repeta această idee iar și iar nu este nimic mai mult decât rutina obișnuită a știrilor false de stânga”, a scris el pe X.

Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade electorale din ultimii ani, în condițiile în care Ungaria se află în stagnare economică de trei ani. Contracandidatul său principal, Péter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza, conduce în majoritatea sondajelor de opinie în fața Fidesz, partidul premierului Orban, potrivit Reuters.

Bloomberg a sugerat că Orban ar putea încerca să își consolideze puterea prin transformarea sistemului politic, însă schimbarea regimului într-un sistem prezidențial ar necesita modificarea Constituției, ceea ce ar fi posibil, având în vedere că Fidesz deține în prezent majoritatea de două treimi în parlament.

Într-un interviu pentru postul privat ATV, acordat luna trecută, Viktor Orban a declarat că a evaluat posibilitatea trecerii la un sistem prezidențial de fiecare dată când partidul său a câștigat alegerile, începând cu 2010, însă a decis, de fiecare dată, să nu facă această schimbare.