Vineri, 16 Ianuarie 2026
Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un acord de pace, arată un nou sondaj

Război în Ucraina
Publicat:

Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, arată un sondaj publicat vineri. O parte importantă se opune ideii, în timp ce alții spun că nu s-au hotărât.

Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum FOTO X / @UkrReview
Aproximativ 55% dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce 32% se opun acestei idei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), publicat pe 16 ianuarie, scrie Kyiv Independent.

Conform cercetării, alți 14% dintre respondenți spun că sunt indeciși în această privință.

La mijlocul lunii decembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că orice concesii teritoriale făcute pentru a pune capăt războiului total purtat de Rusia — menționate într-un plan de pace susținut de Statele Unite — ar trebui decise de poporul ucrainean, posibil printr-un referendum.

Ideea a mai fost avansată și anterior, însă, la fel ca în cazul alegerilor, organizarea unui referendum este interzisă în prezent din cauza legii marțiale. Zelenski le-a cerut parlamentarilor să elaboreze propuneri legislative care să permită modificarea legislației electorale pe durata legii marțiale.

Există însă numeroase obstacole în calea organizării atât a alegerilor, cât și a unui referendum înainte de încheierea oficială a războiului.

În primul rând, Rusia nu a dat niciun semn că ar fi dispusă să accepte un armistițiu, notează publicația ucraineană.

Un alt sondaj realizat de KIIS, publicat la începutul lunii ianuarie, arată că doar 10% dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui organizate înainte de un armistițiu. În schimb, 59% cred că acestea sunt posibile doar după semnarea unui acord de pace final și după încheierea completă a războiului.

David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului „Slujitorul Poporului”, condus de Zelenski, a declarat pe 3 ianuarie că alegerile și referendumul ar putea fi organizate în aceeași zi. El a adăugat că acestea ar putea avea loc în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a unui armistițiu.

Un plan de pace revizuit, în 20 de puncte, susținut de Ucraina și Statele Unite, prevede că documentul trebuie ratificat de Parlamentul ucrainean și/sau aprobat de cetățeni printr-un referendum, care ar putea avea loc în termen de aproximativ 60 de zile.

Sondajul KIIS a fost realizat în perioada 9–14 ianuarie, pe un eșantion de 601 persoane din întreaga Ucraină, cu excluderea teritoriilor aflate sub ocupație rusă.

