Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un acord de pace, arată un nou sondaj

Peste jumătate dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, arată un sondaj publicat vineri. O parte importantă se opune ideii, în timp ce alții spun că nu s-au hotărât.

Aproximativ 55% dintre ucraineni susțin organizarea unui referendum privind un posibil acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce 32% se opun acestei idei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev (KIIS), publicat pe 16 ianuarie, scrie Kyiv Independent.

Conform cercetării, alți 14% dintre respondenți spun că sunt indeciși în această privință.

La mijlocul lunii decembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că orice concesii teritoriale făcute pentru a pune capăt războiului total purtat de Rusia — menționate într-un plan de pace susținut de Statele Unite — ar trebui decise de poporul ucrainean, posibil printr-un referendum.

Ideea a mai fost avansată și anterior, însă, la fel ca în cazul alegerilor, organizarea unui referendum este interzisă în prezent din cauza legii marțiale. Zelenski le-a cerut parlamentarilor să elaboreze propuneri legislative care să permită modificarea legislației electorale pe durata legii marțiale.

Există însă numeroase obstacole în calea organizării atât a alegerilor, cât și a unui referendum înainte de încheierea oficială a războiului.

În primul rând, Rusia nu a dat niciun semn că ar fi dispusă să accepte un armistițiu, notează publicația ucraineană.

Un alt sondaj realizat de KIIS, publicat la începutul lunii ianuarie, arată că doar 10% dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui organizate înainte de un armistițiu. În schimb, 59% cred că acestea sunt posibile doar după semnarea unui acord de pace final și după încheierea completă a războiului.

David Arahamia, liderul grupului parlamentar al partidului „Slujitorul Poporului”, condus de Zelenski, a declarat pe 3 ianuarie că alegerile și referendumul ar putea fi organizate în aceeași zi. El a adăugat că acestea ar putea avea loc în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a unui armistițiu.

Un plan de pace revizuit, în 20 de puncte, susținut de Ucraina și Statele Unite, prevede că documentul trebuie ratificat de Parlamentul ucrainean și/sau aprobat de cetățeni printr-un referendum, care ar putea avea loc în termen de aproximativ 60 de zile.

Sondajul KIIS a fost realizat în perioada 9–14 ianuarie, pe un eșantion de 601 persoane din întreaga Ucraină, cu excluderea teritoriilor aflate sub ocupație rusă.