Șeful Ryanair îl atacă dur pe președintele SUA: „Nu am nicio încredere în Trump, care s-a dovedit a fi un mincinos în repetate rânduri”

Președintele SUA, Donald Trump, este „un mincinos” și „greșește din punct de vedere istoric” în marile dosare geopolitice ale momentului, a declarat CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, într-un interviu.

Afirmațiile șefului companiei aeriene reprezintă o critică rară venită din partea mediului corporatist, unde liderii de afaceri evită, de regulă, să-l confrunte public pe actualul lider de la Casa Albă.

Michael O’Leary a spus că nu are „nicio încredere” în Trump, pe care l-a acuzat că a greșit fundamental atât în privința războiului din Ucraina, cât și a politicilor comerciale.

„Cred că Trump greșește din punct de vedere istoric în ceea ce privește Ucraina și Rusia, greșește din punct de vedere istoric în ceea ce privește tarifele”, a afirmat O’Leary într-un interviu acordat publicației Politico, criticând lipsa de sprijin pentru Kiev și taxele vamale care au perturbat comerțul global.

Totuși, acesta a admis că președintele american are dreptate atunci când reproșează statelor europene că nu investesc suficient în apărare.

Deși a declarat că, dacă ar fi american, ar fi „un republican înnăscut”, șeful Ryanair a subliniat că nu s-ar înscrie într-un partid condus de Trump. „Nu am nicio încredere în Trump, care s-a dovedit a fi un mincinos în repetate rânduri”, a spus el.

O’Leary este cunoscut pentru pozițiile sale critice, atât față de lideri politici, cât și față de birocrația europeană. În același interviu acordat Politico, el a avertizat că Europa trebuie să-și apere „libertățile” și să reducă taxele și reglementările excesive pentru a rămâne competitivă, în contextul presiunilor venite atât din partea Rusiei, cât și a administrației Trump.

CEO-ul Ryanair a enumerat drept principale realizări ale Uniunii Europene transportul aerian la prețuri reduse, eliminarea tarifelor de roaming și programul Erasmus, despre care a spus că a apropiat generațiile tinere din statele membre. „Va trebui să începem să apărăm aceste libertăți”, a avertizat el.

În același timp, O’Leary a lansat atacuri la adresa inițiativelor de majorare a taxelor și a drepturilor pasagerilor, calificând propunerile Parlamentului European drept „nebunești și ilegale”. El a criticat în special intenția Belgiei de a crește taxa pe transportul aerian, măsură care, potrivit acestuia, va duce la reducerea capacității Ryanair pe aeroportul Charleroi.

Compania a anunțat deja tăieri de un milion de locuri în 2026 și încă un milion în 2027, precum și reducerea numărului de aeronave de la baza din Charleroi de la 19 la 15.

În locul taxelor suplimentare pentru pasageri, O’Leary a cerut extinderea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii de carbon (ETS) și asupra zborurilor intercontinentale, nu doar asupra celor din interiorul UE.

„Dacă sunteți cu adevărat serioși cu privire la taxele de mediu, aplicați ETS zborurilor americane, asiatice și din Golf”, a declarat el, avertizând însă că o astfel de măsură ar putea provoca tensiuni cu Washingtonul.

„Asta nu se va întâmpla niciodată cât timp Trump este la Casa Albă”, a concluzionat șeful Ryanair.