Schimbare majoră la vârful armatei ucrainene. Zelenski numește un nou comandant-șef

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că Mihailo Drapatîi va deveni noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, în locul lui Oleksandr Sîrski. Decizia urmează să fie oficializată miercuri.

„Am decis că Mihailo Drapatîi va deveni noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Zelenski a precizat că, împreună cu Mihailo Drapatîi, comandantul Forțelor Terestre, Evgheni Hmara, comandantul Forțelor pentru Operațiuni Speciale, și Pavlo Palisa, adjunct al șefului Biroului Președintelui, a stabilit modul în care ar trebui reorganizat Statul Major General.

Zelenski i-a mulțumit lui Sîrski pentru activitatea sa și a amintit rolul acestuia în apărarea Kievului, contraofensiva din regiunea Harkov și operațiunea desfășurată de Ucraina în regiunea rusă Kursk.

„Este un fapt că Oleksandr Sîrski a asigurat rezultate pentru Ucraina în apărarea Kievului, în operațiunea ofensivă de la Harkov și în operațiunea din Kursk. A fost parcurs un drum important, apărarea Ucrainei continuă și este nevoie de un tratament demn pentru fiecare militar”, a transmis Zelenski.

Președintele a precizat că a discutat cu Sîrski și Andrii Hnatov, șeful Statului Major General, despre viitoarele forme în care aceștia își vor continua serviciul și despre predarea responsabilităților.

„Dorința noastră, a tuturor, este una singură: victoria asupra inamicului”

Zelenski a afirmat că obiectivul schimbărilor este consolidarea poziției Ucrainei pe front și creșterea presiunii asupra Rusiei.

„Dorința noastră, a tuturor, este una singură: victoria asupra inamicului și obținerea unor asemenea condiții pe front și a unei asemenea presiuni asupra Rusiei care să permită constrângerea Rusiei la pace”, a transmis președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, toate deciziile vor fi oficializate miercuri.

„Ucraina trebuie să iasă mai puternică din această situație, iar pentru Rusia trebuie să fie mai dificil”, a încheiat Zelenski.

Cine este Oleksandr Sîrski și ce a precedat demiterea sa

Oleksandr Sîrski, în vârstă de 60 de ani, ocupa funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei din 2024 și este considerat unul dintre cei mai importanți lideri militari ucraineni. El a avut un rol important în apărarea Kievului la începutul invaziei ruse din 2022, relatează Agerpres.

Demiterea sa vine la câteva zile după protestele organizate în sprijinul ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, înlăturat din funcție pe 14 iulie. Acesta l-a acuzat pe Sîrski că ar fi contribuit la îndepărtarea sa și că i-ar fi blocat încercările de reformare a armatei.

Născut în Rusia și instruit militar la Moscova, Sîrski a fost criticat de-a lungul timpului pentru stilul său de comandă, considerat de adversarii săi apropiat de doctrina militară sovietică. Criticii săi l-au acuzat că acordă prea puțină importanță pierderilor umane, ceea ce i-a atras inclusiv porecla de „măcelarul”.

Schimbarea de la conducerea armatei ucrainene are loc într-un moment în care situația de pe front s-a îmbunătățit pentru Kiev. Ucraina a reușit să încetinească semnificativ avansul trupelor ruse și a desfășurat recent mai multe valuri de atacuri asupra unor ținte din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate, potrivit sursei citate.