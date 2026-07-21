 Creierul motoarelor bombardierelor rusești, lichidat în plină stradă în Rusia. Operațiunea, revendicată de „Detașamentele lui Budanov” | adevarul.ro
search
Marți, 21 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Creierul motoarelor bombardierelor rusești, lichidat în plină stradă în Rusia. Operațiunea, revendicată de „Detașamentele lui Budanov”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un inginer militar rus, doctor în științe inginerești și angajat al unei companii care produce motoare pentru aviația strategică a Rusiei, a fost ucis în orașul Samara. Operațiunea ar fi fost desfășurată de unitatea de voluntari „Detașamentele lui Budanov”.

Kirilo Budanov FOTO Profimedia
Kirilo Budanov FOTO Profimedia

Este vorba despre Andrei Tisarev, șeful departamentului de proiectare pentru termofizică și dinamica gazelor din cadrul departamentului de motoare de aeronave al Biroului de Proiectare „Kuznețov”, parte a companiei PJSC UED, transmite presa ucraineană.

Informația a fost publicată inițial pe canalul său de Telegram de jurnalistul și bloggerul Serghei Ivanov. Potrivit lui Ivanov, acesta a fost ucis în seara zilei de 15 iulie, pe strada Lukașev din Samara.

Tisarev deținea un doctorat în științe inginerești și era autorul unor brevete în domeniul proiectării motoarelor de aeronave. Potrivit lui Ivanov, invențiile și dezvoltările inginerului erau utilizate în aviația strategică rusă.

„A contribuit la atacurile cu rachete ale Rusiei asupra populației civile din Ucraina, folosind portavioanele strategice de rachete și bombardierele rusești”, a scris Ivanov.

Compania pe acțiuni „Kuznețov”, unde lucra inginerul, produce și asigură mentenanța sistemelor de propulsie pentru aeronavele Tu-95MS și Tu-22M3. Uzina lucrează, de asemenea, la motoare pentru elicopterele grele de transport Mi-26.

Ivanov a relatat că în operațiune a fost implicată unitatea de voluntari „Detașamentul lui Budanov”, despre existența căreia nu se vorbise anterior în mod public.

Andrei Tisarev FOTO Captură Telegram
Andrei Tisarev FOTO Captură Telegram

Un reprezentant al „Detașamentelor lui Budanov” a dat asigurări că toate persoanele implicate în crime împotriva Ucrainei vor fi identificate și pedepsite.

„Toate crimele Rusiei sunt documentate, iar autorii lor sunt identificați. Răzbunarea pentru acestea va fi inevitabilă, indiferent în unde se ascund cei care le-au comis”, au subliniat membrii mișcării.

Anterior, Kirilo Budanov a declarat că toți cei implicați în invazia rusă și în crimele de război comise împotriva Ucrainei vor primi, în cele din urmă, o sentință corectă și inevitabilă.

Kirilo Budanov este fostul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei și actual șef al administrației prezidențiale. În luna iunie, mai mulți analiști americani notau faptul că acesta ar putea deveni una dintre personalitățile-cheie în procesul de negociere și soluționare a războiului ruso-ucrainean.

Analistul Marc Polymeropoulos, fost ofițer CIA, remarca atunci că influența lui Budanov depășește deja sfera strict militară. În opinia sa, poziția pe care o ocupă în prezent îi oferă posibilitatea de a participa direct la conturarea deciziilor strategice privind securitatea Ucrainei și eventualele acorduri de pace.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de forțele speciale ucrainene
digi24.ro
image
Un cuplu din SUA a descoperit o „comoară” ascunsă la un an după ce a cumpărat un teren de 16 hectare. „Vă puteți imagina?”
stirileprotv.ro
image
Noi detalii despre nava cu GPL lovită lângă Sulina. O dronă ar fi intrat în pupă și un incendiu a izbucnit imediat în sala motoarelor
gandul.ro
image
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
mediafax.ro
image
Drama ascunsă a celui mai simpatic campion mondial. Motivul pentru care ar putea renunța la națională
fanatik.ro
image
Prima sentință în „jaful secolului” la Timișoara. Pedepsele primite de hoții care au furat 10 milioane de lei din sediul Poștei Române
libertatea.ro
image
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani
digi24.ro
image
Adelina Chivu în imagini pe care Cristi Chivu nu le-a văzut niciodată: „Nu ajungeam acasă mai devreme de 1:00 noaptea”
gsp.ro
image
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”
digisport.ro
image
Vacanță de coșmar pentru o turistă într-un hotel all-inclusive din Bulgaria. „Chiar dacă suntem români nu înseamnă că suntem porci”
click.ro
image
Orașul din România care a deschis primul centru mare din țară unde locuitorii pot duce singuri aproape orice tip de deșeuri, gratuit
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Comuna din România care atrage investiții record. Cum s-a transformat într-un magnet pentru companii
playtech.ro
image
CFR Cluj, adversari infernali în Conference League. Echipa din țara lui Haaland cu jucători de mare valoare. Puștiul care valorează 10 milioane de euro
fanatik.ro
image
Se pregătește planul de rezervă al „disidenților” din PNL. Platforma „liberal-conservatoare”, începutul unei posibile scindǎri în partidul lui Bolojan
ziare.com
image
De nerecunoscut: Vinicius Junior și-a făcut operație estetică la 26 de ani și arată complet diferit!
digisport.ro
image
Un bărbat și-a pierdut locul de muncă după ce a refuzat să lucreze sâmbăta. Ce a decis instanța
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul Ancăi Țurcașiu. S-a mutat aici în urmă cu 4 ani, după ce a părăsit vila din Corbeanca în urma divorțului. Locuința este amenajată impecabil / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Răsturnare în divorțul milionarului Daniel Tudor! Ramona Tudor Gunata, la shopping de lux cu iubitul secret
mediaflux.ro
image
Adelina Chivu în imagini pe care Cristi Chivu nu le-a văzut niciodată: „Nu ajungeam acasă mai devreme de 1:00 noaptea”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Ce i-a căzut din gură lui Robbie Williams în timpul interviului la finala Cupei Mondiale. Acuzații de consum de cocaină
click.ro
image
Ce s-a ales de gențile Chanel ale lui Brigitte de pe vremea lui Ilie Năstase. Cum s-a „descotorisit” de ele și la cine au ajuns accesoriile de lux
click.ro
image
Valentin Sanfira și Codruța Filip, din nou unul lângă celălalt. Apariția care i-a surprins pe fani
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Dolce nights in Rome ?? #DolceGabbana jpg
Erling Haaland împlinește astăzi 26 de ani! Uriașul de pe teren e, de fapt, tată de băiat și un romantic discret
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tragedia care l-a marcat pe Cătălin Rizea. A aflat în direct că tatăl său a murit
image
Ce i-a căzut din gură lui Robbie Williams în timpul interviului la finala Cupei Mondiale. Acuzații de consum de cocaină

OK! Magazine

image
Apariția Prințesei Charlene la Gala Crucii Roșii arată de ce nu a fost acceptată niciodată de clanul "rival" Casiraghi

Click! Pentru femei

image
Erling Haaland împlinește astăzi 26 de ani! Uriașul de pe teren e, de fapt, tată de băiat și un romantic discret

Click! Sănătate

image
O vitamină susține sănătatea creierului la persoanele în vârstă