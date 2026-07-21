Un inginer militar rus, doctor în științe inginerești și angajat al unei companii care produce motoare pentru aviația strategică a Rusiei, a fost ucis în orașul Samara. Operațiunea ar fi fost desfășurată de unitatea de voluntari „Detașamentele lui Budanov”.

Este vorba despre Andrei Tisarev, șeful departamentului de proiectare pentru termofizică și dinamica gazelor din cadrul departamentului de motoare de aeronave al Biroului de Proiectare „Kuznețov”, parte a companiei PJSC UED, transmite presa ucraineană.

Informația a fost publicată inițial pe canalul său de Telegram de jurnalistul și bloggerul Serghei Ivanov. Potrivit lui Ivanov, acesta a fost ucis în seara zilei de 15 iulie, pe strada Lukașev din Samara.

Tisarev deținea un doctorat în științe inginerești și era autorul unor brevete în domeniul proiectării motoarelor de aeronave. Potrivit lui Ivanov, invențiile și dezvoltările inginerului erau utilizate în aviația strategică rusă.

„A contribuit la atacurile cu rachete ale Rusiei asupra populației civile din Ucraina, folosind portavioanele strategice de rachete și bombardierele rusești”, a scris Ivanov.

Compania pe acțiuni „Kuznețov”, unde lucra inginerul, produce și asigură mentenanța sistemelor de propulsie pentru aeronavele Tu-95MS și Tu-22M3. Uzina lucrează, de asemenea, la motoare pentru elicopterele grele de transport Mi-26.

Ivanov a relatat că în operațiune a fost implicată unitatea de voluntari „Detașamentul lui Budanov”, despre existența căreia nu se vorbise anterior în mod public.

Un reprezentant al „Detașamentelor lui Budanov” a dat asigurări că toate persoanele implicate în crime împotriva Ucrainei vor fi identificate și pedepsite.

„Toate crimele Rusiei sunt documentate, iar autorii lor sunt identificați. Răzbunarea pentru acestea va fi inevitabilă, indiferent în unde se ascund cei care le-au comis”, au subliniat membrii mișcării.

Anterior, Kirilo Budanov a declarat că toți cei implicați în invazia rusă și în crimele de război comise împotriva Ucrainei vor primi, în cele din urmă, o sentință corectă și inevitabilă.

Kirilo Budanov este fostul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei și actual șef al administrației prezidențiale. În luna iunie, mai mulți analiști americani notau faptul că acesta ar putea deveni una dintre personalitățile-cheie în procesul de negociere și soluționare a războiului ruso-ucrainean.

Analistul Marc Polymeropoulos, fost ofițer CIA, remarca atunci că influența lui Budanov depășește deja sfera strict militară. În opinia sa, poziția pe care o ocupă în prezent îi oferă posibilitatea de a participa direct la conturarea deciziilor strategice privind securitatea Ucrainei și eventualele acorduri de pace.