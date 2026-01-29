search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Violența în școli, un fenomen în creștere: aproape 1.900 de cazuri într-un singur an școlar

0
0
Publicat:

Fenomenul violenței în școli este în creștere, iar incidentele urmează, de multe ori, același tipar: o agresiune inițială declanșează reacții în lanț. În anul școlar 2024–2025, polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în unitățile de învățământ din România, cele mai multe fiind încadrate la loviri sau alte agresiuni. Elevii recunosc că, în anumite situații, este dificil să nu răspundă cu violență atunci când se simt provocați, iar profesorii atrag atenția asupra rolului esențial al părinților în identificarea semnelor timpurii ale comportamentului agresiv.

Polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în școli. FOTO: Arhivă
Polițiștii au intervenit în 1.873 de cazuri de violență fizică în școli. FOTO: Arhivă

În cadrul unor activități de prevenție, polițiștii le explică elevilor ce presupune, din punct de vedere legal, o faptă de violență. „O să începem prin a spune infracțiunea de lovire sau alte violențe, așa se numește. A lovi cu pumnul, palma, piciorul, cu un corp dur. Vorbim de tras de păr, băgatul mâinii în gât, sucitul mâinii la spate, pus piedică, acestea intră tot la această infracțiune”, le-a spus o polițistă elevilor, potrivit Digi24. 

Adolescenții spun că astfel de conflicte sunt frecvente și nu se limitează doar la spațiul școlar. „Am văzut conflicte de-a lungul timpului, atât în școală, cât și în afara școlii. Întotdeauna domnii profesori au intervenit. Consider este ceva obișnuit la noi în școli și nu doar în școli, și în afara școlii”, a povestit o elevă.

Un alt elev afirmă că tensiunile apar adesea din diferențe de statut social: „Conflictele între elevi pornesc, cel mai des, de la faptul că unii sunt clasați mai sus pe scara socială”. Există și forme mai subtile de agresivitate, precum jignirile sau hărțuirea verbală.

„Am mai avut colegi din liceu care au venit să îmi spună prin ce trec, mă refer la injurii sau cuvinte urâte care le-au fost adresate”, a spus un alt elev.

Datele oficiale arată că, în anul școlar 2024–2025, au fost înregistrate 1.676 de infracțiuni comise în interiorul școlilor și alte 197 în proximitatea acestora. Cele mai multe incidente au avut loc în mediul urban, însă peste 500 au fost raportate și în mediul rural. În 105 cazuri au fost implicate obiecte periculoase, precum cuțite, spray-uri lacrimogene sau bâte. Cifrele nu includ conflictele aplanate de profesori, ceea ce sugerează că amploarea reală a fenomenului ar putea fi semnificativ mai mare.

Profesorii avertizează că violența nu apare brusc, iar primele semnale sunt greu de observat.

„Semnele timpurii, atât pe care părinții le pot observa, cât și profesorii, sunt destul de greu de identificat la început, pentru că, mai întâi de toate, copilul tinde să se închidă. Dacă nu comunică, devine interiorizat, stă mult în camera lui, nu mai participă la activitățile zilnice din casă, ceea ce este un semn de atenționare”, a explicat Anca Liță, director adjunct. Ea subliniază că școala completează educația primită acasă și nu o poate înlocui.

În unele cazuri, intervenția autorităților a fost declanșată de imaginile apărute pe rețelele sociale.

„Se întâmplă să ne autosesizăm după ce găsim pe rețelele sociale diferite acțiuni sau activități ale copiilor. Sunt filmulețe, sunt poze, sunt imagini, după care ne autosesizăm și intervenim”, a declarat Ionuț Harbuz, șeful Biroului Siguranța Școlară Ilfov.

Autoritățile avertizează că, în lipsa intervenției timpurii, astfel de conflicte pot degenera în situații grave, mai ales în cazurile în care sunt implicate obiecte periculoase.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK
stirileprotv.ro
image
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Imagini cu momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro în scara unui bloc
antena3.ro
image
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
observatornews.ro
image
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul! Decizia uluitoare luată pentru...
playtech.ro
image
Interdicția de la Australian Open care a scos-o din minți pe Aryna Sabalenka. ”Sper să-și reconsidere această decizie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Două mișcări seismice au zguduit România! Una s-a produs într-o zonă neobișnuită a țării
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Copiii cu simptome de răceală și gripă nu mai sunt primiți în colectivități. Nici părinții nu mai pot intra
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Filmul românesc care a detronat toată industria cinematografică de pe Netflix. Toată lumea e în șoc
actualitate.net
image
Plantele minune care atrag păsările în grădină toată iarna. Alungă și prădătorii
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Athina Onassis la sesiunea foto pentru prezentarea de modă Stephane Rolland, Profimedia (2) jpg
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară
okmagazine.ro
Nicola Peltz foto Instagram jpg
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Fata lu’ tata miliardar! Nicola Peltz primește 1 milion de dolari pe lună, bani de buzunar!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică