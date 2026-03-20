Bătaie într-o şcoală din Dâmboviţa. Elev de clasa a VI-a, lovit cu pumnii de câţiva colegi mai mari chiar în sala de clasă

Un nou caz de violență școlară a fost surprins într-o unitate de învățământ din județul Dâmbovița, unde un elev de clasa a VI-a a fost agresat fizic de câţiva colegi mai mari, chiar în sala de clasă.

Un incident alarmant a avut loc la Școala Gimnazială Hulubești, unde un elev de clasa a VI-a a fost victima unei agresiuni din partea unor colegi din clasa a VII-a. Scenele au fost surprinse în interiorul clasei și au ajuns ulterior în presa locală, stârnind reacții de îngrijorare.

Imaginile arată cum băiatul este imobilizat de mai mulți elevi, în timp ce un alt coleg îl lovește cu pumnii, totul petrecându-se sub privirile celorlalți copii prezenți, fără ca cineva să intervină în ajutorul victimei.

Contactat pentru un punct de vedere, directorul unității de învățământ, Neluță Matei, a declarat că nu fusese informat despre cele întâmplate înainte ca imaginile să devină publice.

„Este o situație gravă. Sunt profund afectat de ceea ce am văzut. Mâine voi discuta cu diriginții claselor implicate și vom lua măsurile care se impun”, a declarat acesta, citat de cronica-găeştiului.

Potrivit conducerii școlii, victima este elev în clasa a VI-a, iar agresorii sunt colegi mai mari, din clasa a VII-a.

Cazul readuce în atenție fenomenul tot mai vizibil al bullying în școli, unde astfel de comportamente par să devină din ce în ce mai frecvente, uneori chiar în timpul orelor de curs, deşi şcoala ar trebui să fie un spațiu sigur, în care copiii să se înveţe să socializeze şi chiar să colaboreze, nu un mediu în care frica și agresivitatea devin obișnuință.

În acest context, specialiștii atrag atenția că tolerarea sau ignorarea acestor episoade poate duce la normalizarea violenței în rândul elevilor.