Scene incredibile în magazinele Lidl din Marea Britanie. Aparatele de aer condiționat s-au vândut ca pâinea caldă

Valul de căldură care a lovit Marea Britanie și a adus temperaturi record a declanșat o adevărată cursă pentru aparatele de aer condiționat comercializate de Lidl. În mai multe orașe s-au format cozi încă de la primele ore ale dimineții, însă mulți clienți au plecat acasă cu mâinile goale.

În centrul atenției s-a aflat un aparat portabil de aer condiționat, comercializat la prețul de 149 de lire (172 de euro). Produsul, care poate răci, dezumidifica și ventila încăperile, a devenit rapid unul dintre cele mai căutate articole al retailerului german, potrivit Metro.

Cererea ridicată și stocurile limitate au făcut însă ca aparatele să dispară rapid de pe rafturi, iar numeroși clienți au plecat acasă fără produsul pentru care veniseră.

Printre cele mai afectate s-a numărat magazinul Lidl din Hedge End, Hampshire, unde oamenii au așteptat în căldură, la peste 30 de grade, doar pentru a afla că toate aparatele erau deja vândute.

Situații similare au fost semnalate și în alte localități. Potrivit clienților, magazinele Lidl din Trowbridge, în Wiltshire, precum și cele din Southampton au rămas, de asemenea, fără stocuri, susține publicația citată.

Nemulțumirile au fost amplificate de informațiile potrivit cărora aparatele ar fi trebuit să fie puse în vânzare joi, 25 iunie 2026, însă unele magazine le-ar fi expus pe rafturi încă din ziua precedentă.

„Bravo, Lidl, așa reușești să îți enervezi clienții. Faceți reclamă aparatelor de aer condiționat ca fiind disponibile din 25 iunie 2026 și apoi le puneți la vânzare cu o zi mai devreme. Atât de mulți clienți nemulțumiți în această dimineață, care s-au trezit devreme special pentru a cumpăra unul”, a scris un client.

Pe lângă acuzațiile privind vânzarea anticipată, au existat și plângeri referitoare la lipsa unei limite privind numărul de aparate ce puteau fi cumpărate de aceeași persoană.

„Am ajuns la 8:02 și, când am intrat, încă mai erau pe stoc. Totuși, oamenii cumpărau mai multe bucăți, ceea ce a făcut ca femeia din fața mea să ia ultimul aparat”, a relatat un cumpărător.

„Drum făcut degeaba, lăcomie și lipsa unei reguli de limitare la un aparat per client. Ne întoarcem la gătit în propria căldură, se pare”, a spus un alt client.

Un alt client a povestit că s-a prezentat la magazin, la ora 7:20 dimineața, și a fost primul care a intrat în unitate. Ulterior, a aflat că spațiul comercial nu primise nici măcar un singur aparat de aer condiționat.

Potrivit acestuia, managerul magazinului le-ar fi transmis celor prezenți că unitatea nu primise produsul promovat în ofertă.

„Managerul ne-a spus că magazinul nu a primit niciun aparat. În fața magazinului se aflau aproximativ 50 de clienți furioși”, a declarat acesta.