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Cum menții o temperatură suportabilă în locuință, pe caniculă, fără aer condiționat. De la ce valori începem să ne îngrijorăm

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Dacă nu ai posibilitatea să răcești aerul în locuință cu aparate de aer condiționat sau sisteme de climatizare, în zilele caniculare, mai multe sfaturi și recomandări ale specialiștilor îți pot fi de ajutor. 

Draperiile pot reduce cu 30% căldura care pătrunde în locuință FOTO: Pixabay
Draperiile pot reduce cu 30% căldura care pătrunde în locuință FOTO: Pixabay

Cum în aceste zile România se confruntă cu temperaturi din ce în ce mai mari, locuințele se încălzesc și devine tot mai greu să păstrăm temperatura optiimă. Dacă nu ai aer condiționat în locuință, scopul este dublu: să împiedici căldura să intre în locuință și să elimini căldura acumulată atunci când temperatura de afară permite acest lucru.

Diverse instituții guvernamentale au elaborat ghiduri cu sfaturi pe care să le urmăm în cazul în care temperaturile cresc până la valori care ne pot pune sănătatea în pericol.

Aerisim pe timpul nopții, închidem ușile și ferestrele pe timpul zilei

În timpul unui val de căldură, perioada optimă pentru a aerisi locuința este pe timpul nopții, după ora 22.00, când începe să scadă temperatura afară, până dimineața în jurul orelor 10.00.

Pe timpul zilei, mai ales dacă nu ai posibilitatea să ții deschise uși/ferestre situate în părți opuse ale apartamentului/casei astfel încât să se genereze curenți de aer, este recomandat să ținem ușile și ferestrele închise.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în mod ideal, temperatura camerei ar trebui menținută sub 32 °C în timpul zilei și 24 °C în timpul nopții. Acest lucru este important în special pentru sugari, persoanele vârstnice sau cei care suferă de afecțiuni cronice, care pot fi mult mai repede afectați de temperaturile mari.

Ventilatoarele electrice, pe de altă parte, pot fi folosite, dar doar atunci când temperatura este sub 35 °C, altfel ne pot face și mai mult rău.

Jaluzelele și perdelele groase, de ajutor

Blocarea luminii directe a soarelui poate împiedica până la 30% din căldura dintr-o locuință să pătrundă. Pentru asta este recomandat să folosești:

• jaluzele exterioare;

• rulouri;

• perdele groase;

• draperii închise la culoare, în special la ferestrele însorite.

Un alt sfat se referă la închiderea camerelor pe care nu le folosim, pentru a reduce, astfel, suprafața pe care trebuie să o răcorim și pentru a limita circulația aerului cald. Dacă avem o cameră mai răcoroasă în locuință, evident că este recomandat să o folosim pe aceea.

Fără surse inutile de căldură. Televizorul, una dintre ele

Oprirea aparatelor care degajă căldură este un alt sfat care ar putea fi de mare folos, pentru că nu ne gândim foarte des că un televizor mare, de exemplu, este sursă de încălzire a locuinței.

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Fiecare aparat electric produce căldură, însă „lista neagră” a electronicelor și electrocasnicelor cuprinde în special:

• cuptorul;

• aragazul;

• uscătorul de rufe;

• fierul de călcat;

• calculatorul performant;

• televizorul mare.

Pe cât posibil evitați să folosiți aragazul și cuptorul. Pentru asta este nevoie și de o schimbare în lista felurilor de mâncare. Este de preferat să preparăm salate și sandvișuri și să folosim în alimentație mai mult iaurtul și fructele, ceea ce va favoriza și starea de bine și va duce la evitarea supraîncălzirii.

Lenjeriile din fibre naturale, de preferat

Are importanță și compoziția materialului din care este fabricată lenjeria. În sezonul cald, când temperaturile pot deveni chiar de nesuportat, se recomandă să folosim atât haine, cât și lenjeria pentru par din fibre naturale. Aceste fibre au avantajul că absorb transpirația, permit evaporarea și reduc senzația de căldură insuportabilă.

Pentru a preveni supraîncălzirea, se recomandă de asemenea să facem dușuri cu apă la temperatura camerei sau să aplicăm pe piele comprese umede, să pulverizăm pe piele apă sau să folosim haine ușor umede, în special atunci când este nevoie să reducem temperatura corpului.

Să nu uităm, ne mai avertizează specialiștii, să bem regulat apă, fără să mai așteptăm să se instaleze senzația de sațietate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul unui pahar pe oră în perioadele foarte călduroase și a minimum 2–3 litri pe zi pentru majoritatea adulților, adaptat nevoilor individuale.

Ce, în schimb, trebuie să evităm în zilele caniculare este consumul de cafea și de alcool, care, ambele, favorizează deshidratarea.

Ia în calcul să petreci 2-3 ore într-un spațiu climatizat

Dacă toate cele de mai sus nu sunt suficiente pentru a menține temperatura în locuință sub 32 grade Celsius pe timpul zilei, ia în calcul că în anumite zone, cele umbrite, de exemplu, și în anumite perioade ale zilei, temperatura afară ar putea fi chiar mai mică decât în locuință.

Dacă în casă este mult prea cald, ieși câteva ore, cel puțin 2-3, într-un spațiu în care funcționează instalațiile de climatizare, pentru a preveni astfel problemele provocate de căldură.

Poți merge la bibliotecă, într-un centru comercial, la cinema sau în alte locuri publice în care temperatura în interior este suportabilă.

Grijă mare, în zilele caniculare, la copiii mici, gravide, persoane vârstnice, pacienți cu boli cronice, toate fiind categorii vulnerabile în cazul cărora se pot instala rapid probleme de sănătate, de aceea starea lor trebuie verificată des.

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