Piața aparatelor de aer condiționat în fața examenului din această vară

Piața românească de sisteme de climatizare intră în sezonul estival 2026 cu un bagaj de incertitudini pe care puține veri precedente le-au adus laolaltă: o cerere în contracție vizibilă, prețuri ale aparatelor surprinzător de competitive, dar costuri de instalare care erodează o bună parte din avantajul câștigat în showroom. Surse din industrie, active atât în distribuția de echipamente, cât și în segmentul serviciilor tehnice, conturează imaginea unui sector aflat în echilibru fragil, după doi ani marcați de volatilitate.

Un an de vârf care a lăsat urme adânci

Referința inevitabilă a oricărei discuții despre această piață rămâne vara lui 2024. Temperaturile care au depășit frecvent 40 de grade Celsius - uneori încă din prima decadă a lui iunie și până spre finalul lunii septembrie - au generat o cerere fără precedent pentru aparate de aer condiționat. Unitățile de tip split și sistemele de aer condiționat multisplit s-au epuizat rapid din stoc, livrările s-au prelungit cu săptămânile, iar instalatorii autorizați lucrau cu liste de așteptare chiar și de două luni. Piața a atins un volum record, atât valoric cât și cantitativ.

Inevitabil, această explozie a consumului a creat un efect de saturare. O parte semnificativă a gospodăriilor care nu aveau aer condiționat și care și-l permiteau financiar și-au rezolvat problema în 2024. Această realitate și-a spus cuvântul deja din 2025, când piața a început să se contracte cu aproximativ 20% față de anul anterior - o corecție importantă, dar previzibilă pentru cei care urmăreau indicatorii financiari.

Va continua contracția și în 2026?

Dacă 2025 a marcat prima etapă a ajustării, 2026 aduce, din păcate pentru industria HVAC, perspectiva continuării acestui trend descendent. Încetinirea vizibilă a economiei, problemele de pe piața muncii și prudența generală a cumpărătorilor se traduc printr-o cerere mai selectivă. Primele luni ale anului au confirmat această tendință: activitatea de vânzări a fost timidă, cu volume sub media istorică a perioadele ianuarie-aprilie, specifice în mod tradițional demarării de proiecte de construcții și renovări interioare.

Piața B2C - adică vânzările directe către consumatorii casnici - urmează un grafic sezonier bine definit, cu un maxim concentrat în lunile iunie-august. Abia odată cu primele zile calde se accelerează și interesul cumpărătorilor, un comportament caracteristic care face ca estimările de final de an să depindă în bună măsură de cum se va comporta vara din punct de vedere meteorologic. Deocamdată, tabloul este departe de euforia din 2024.

Prețurile aparatelor - o surpriză relativă

Paradoxal față de ce ar putea anticipa consumatorul obișnuit, prețurile aparatelor de aer condiționat sunt, în medie, comparabile, ba chiar ușor mai mici față de prețurile din vara lui 2025. Informații din piață indică faptul că o parte importantă a modelelor - de la unitățile monosplit de 9.000 BTU, cu consum energetic de clasă A+++, până la echipamentele de capacitate medie de 12.000-18.000 BTU - se pot vinde astăzi cu discount-uri de 3-8% față de prețurile practicate în urmă cu un an. Foarte puține branduri, sau gama de produse premium, mai pot înregistra creșteri, dar modeste, de ordinul a 2-4%.

Această dinamică este cu atât mai remarcabilă cu cât leul s-a depreciat ușor față de euro în intervalul scurs de la vara lui 2025 - ceea ce, în mod normal, ar fi trebuit să se reflecte în prețuri mai mari pentru produsele importate. Față de dolar, în schimb, leul a rămas relativ stabil, ceea ce a compensat parțial efectul pe anumite categorii de echipamente. Distribuitorii au preferat să absoarbă o parte din presiunea valutară în marjele proprii, conștienți că cererea nu mai are elasticitatea din perioada de boom.

Un episod relevant din finalul lui 2025 a fost campania buy-back lansată de unul dintre marii jucători din piață - o ofertă prin care clienții puteau preda aparate vechi, indiferent de brand și stare, în schimbul unui voucher consistent (chiar și 2000 de lei reducere) aplicabil la achiziția unui aer condiționat de tip inverter nou. Deși condițiile financiare erau atractive, surse din piață ne spună oferta nu a reușit să genereze impulsul scontat, confirmând că problema nu stă în prețul aparatului, ci în alți factori structurali.

Montajul - costul ascuns care schimbă ecuația

Tocmai aici intervine marea problemă a sezonului 2026: prețul serviciului de instalare. Dacă prețul aparatelor a stagnat sau a scăzut ușor, pachetele de montaj aer condiționat au continuat să se scumpească, sub presiunea cumulată a inflației în sectorul serviciilor și, mai ales, a deficitului cronic de tehnicieni autorizați în domeniu.

Instalarea unui aparat de aer condiționat presupune personal certificat în manipularea agenților frigorifici (în conformitate cu Regulamentul UE nr. 517/2014 privind gazele fluorurate), cunoștințe de electricitate și capacitatea de a evalua corect traseul conductelor și configurația spațiului. Numărul de specialiști disponibili nu a crescut în același ritm cu cererea acumulată din ultimii ani, iar salariile din branșă au urcat considerabil.

Concret, la un aparat de clasă entry-level, cu o capacitate de răcire de 9.000 BTU și un preț de raft de 1.500-2.000 de lei, costul unui pachet de montaj standard - care include manoperă, suporți de perete, conductă frigorifică de 3 metri, sifon de scurgere și traversarea unui perete de până la 30 cm - poate ajunge astăzi la 1.200-1.300 de lei. Cu alte cuvinte, montajul poate reprezenta chiar și 70-80% din prețul aparatului în sine - un raport care, cu doi ani în urmă, era semnificativ mai favorabil consumatorului. Având în vedere scumpirile, firmele specializate așteaptă cu îngrijorare vara, deoarece clienții nu vor avea nicio teamă să apeleze la soluții improvizate - evident, mult mai ieftine.

La capătul superior al gamei, situația este mai echilibrată: pentru un sistem multisplit de aer condiționat cu o unitate exterioară și două sau trei unități interioare, prețul total al instalației poate ajunge pe la 2.000 de lei, ceea ce ar reprezenta 20-25% din costul echipamentului - un procent mai rezonabil, dar oricum în creștere față de referințele din 2023-2024.

Concluzie: prețul final poate fi mai mare decât acum un an

Mesajul pe care piața îl transmite consumatorului atent este aparent contradictoriu: prețul aparatelor de aer condiționat stagnează sau chiar e în ușoară scădere, dar vom plăti mai mult decât vara trecută dacă luăm în calcul pachetul complet - aparat plus montaj. Această realitate riscă să fie ignorată de cumpărătorii care compară doar prețurile din ofertele online, fără să includă în calcul costul instalării.

Pentru cei care au achiziționat deja un aer condiționat de tip inverter în ultimii 2-3 ani care funcționează în parametri optimi - un COP (coeficient de performanță) de 3,5-4,5 la răcire și un SCOP de 4,0-5,0 la încălzire, conform fișei tehnice - nu există o justificare financiară clară pentru înlocuire în acest moment. Piața pare să fi asimilat această concluzie. Vara lui 2026 va confirma dacă și în ce măsură un nou val de temperaturi extreme poate schimba calculele.

