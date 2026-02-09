Scenarii pentru continuarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei: analiștii au testat viitorul prin jocuri strategice

Compania de consultanță Advanter Group a realizat, pentru comunitatea Future Founders, o serie de simulări strategice menite să evalueze posibilele evoluții ale războiului ruso-ucrainean. Analiza se bazează pe teoria jocurilor, modele comportamentale și modelare sistem-dinamică. Rezultatele au fost prezentate de Andrii Dligaci, profesor la Universitatea Națională Taras Șevcenko din Kiev, în publicația Zerkalo Nedeli.

Potrivit autorului, simulările pentru anul 2026 au identificat zece scenarii de bază care descriu starea actuală a sistemului internațional. Acestea nu sunt echivalente: unele reprezintă tranziții de scurtă durată, în timp ce altele pot deveni „platouri strategice”, pe care lumea ar putea rămâne blocată ani la rând.

Scenariile inerțiale (S1–S3)

Scenariul dominant rămâne S1 – un război pozițional de lungă durată. Frontul se stabilizează, iar confruntarea se mută în zona tehnologiei militare, a loviturilor la distanță și a epuizării economice. Nu există o rezolvare rapidă, ci un schimb constant de lovituri pe care ambele părți sunt capabile să îl susțină.

Scenariile de negociere (S4–S6)

Cel mai discutat este scenariul S6 – un acord de amploare între Statele Unite și Rusia. Acesta presupune o înțelegere între Washington și Moscova, peste capul Ucrainei, care ar consfinți status quo-ul. Pentru mulți actori externi, scenariul pare o ieșire convenabilă din instabilitate, însă cercetarea indică o fragilitate internă profundă.

Scenariile de degradare (S7–S9)

Acestea includ escaladări după negocieri eșuate, fisuri în coaliția occidentală sau destabilizare internă fie în Ucraina, fie în Rusia.

Scenariul victoriei (S10)

Acesta presupune apariția unei noi arhitecturi de securitate, în care Ucraina devine un actor cu drepturi depline, primește garanții NATO și este integrată în sistemul defensiv occidental.

„Pentru Ucraina, concluzia principală este că simpla rezistență nu va fi suficientă. În 2026, strategia de supraviețuire trebuie să lase loc unei strategii de gestionare a derivației”, subliniază autorul.

Ucraina trebuie să își schimbe strategia de bază în războiul cu Rusia

Analiștii susțin că Ucraina trebuie să creeze o „instabilitate utilă”.

Potrivit lui Andrii Dligaci, Ucraina trebuie să renunțe la actuala strategie de supraviețuire și să adopte una de gestionare strategică a dezechilibrului. Aceasta reprezintă o provocare atât pentru conducerea politică, cât și pentru elitele intelectuale ale țării.

Ce înseamnă această schimbare în practică?

1. În primul rând, eliminarea negocierilor opace.

Ucraina trebuie să transforme orice discuție bilaterală – precum eventuale negocieri Washington–Moscova – în formate multilaterale. Prezența Kievului la masa negocierilor nu este doar o chestiune de echitate, ci singura modalitate de a preveni o stabilitate artificială și nesustenabilă.

2. În al doilea rând, accent pe raționalitate, nu pe emoție.

Mesajul principal către parteneri în 2026 nu ar trebui să fie „ajutați-ne”, ci „fără noi, sistemul vostru de securitate nu funcționează”. Ucraina nu este o problemă care trebuie „închisă” printr-un acord, ci un activ strategic care contribuie la securitatea și competitivitatea Europei.

3. În al treilea rând, ieșirea din capcana inerției.

Ucraina trebuie să creeze dezechilibre avantajoase, propunând soluții asimetrice în industria de apărare și în diplomație, care să oblige ceilalți actori să își reevalueze pozițiile.

„Lumea anului 2026 este un spațiu de tensiune ridicată, în care stabilitatea este o iluzie periculoasă. Viitorul nu aparține celor care caută liniștea, ci celor care știu să transforme turbulența într-un instrument de construire a unei noi ordini. Ucraina fie va deveni arhitectul acestui nou echilibru, fie va rămâne principala sa victimă”, afirmă autorul.

Scenariile în care conflictul s-ar putea opri

Folosind teoria jocurilor, analiștii au identificat două scenarii în care niciunul dintre actorii implicați nu își poate îmbunătăți poziția prin schimbarea unilaterală a strategiei – o condiție care ar putea duce la oprirea conflictului. Totuși, doar unul dintre aceste scenarii este considerat relativ stabil.

Studiul, realizat de Advanter Group pentru Future Founders, analizează interacțiunile dintre cinci, patru și trei actori, în unele cazuri fără a trata Ucraina sau Rusia ca subiecți independenți.

Analiza indică două combinații strategice majore pentru anul 2026:

Scenariul S1 – războiul pozițional, ca „echilibru de coordonare”.

Toți actorii acceptă imposibilitatea unei victorii rapide. Occidentul oferă suficient sprijin pentru ca Ucraina să nu piardă, iar Rusia exercită suficientă presiune fără a declanșa o intervenție directă a NATO. Este o situație epuizantă, dar previzibilă pentru elitele globale.

Scenariul S6 – acordul SUA–Rusia, ca „capcană a liniștii”.

Modelarea arată o tendință puternică a sistemului spre acest scenariu, perceput ca o cale rapidă către stabilitate. Riscul major este că acest echilibru există doar teoretic: în realitate, el nu rezolvă contradicțiile fundamentale și pregătește terenul pentru o destabilizare și mai profundă.

„Problema anului 2026 este că lumea caută un echilibru confortabil acolo unde, prin definiție, nu poate exista. Atunci când obiectivele strategice sunt diametral opuse – distrugerea suveranității Ucrainei versus restabilirea dreptului internațional – orice soluție de mijloc nu reprezintă pace, ci doar acumularea de energie pentru un nou conflict”, concluzionează autorul.