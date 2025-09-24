search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Scandalul „kiss cam affair” de la concertul Coldplay ia o altă turnură. Soțul directoarei HR surprinse în brațele șefului era și el la concert, cu altă femeie

0
0
Publicat:

Soțul directoarei HR implicate în scandalul „kiss cam affair” de la concertul trupei Coldplay se afla și el la spectacol, cu o parteneră, potrivit The Times și The Independent. Cei doi soți erau, de fapt, separați dinaintea incidentului.

Kristin Cabot a fost surprinsă de cameră alături de Andy Byron, la acea vreme director general al companiei de inteligență artificială Astronomer. Când s-a văzut pe ecran, directoarea HR s-a retras din brațele șefului și a încercat să se ascundă, ceea ce a dat naștere unor zvonuri online despre o aventură extraconjugală.

O sursă a declarat pentru The Times că șefa departamentului de resurse umane era, de fapt separată, de soțul ei, Andrew Cabot, și locuia separat de el de câteva săptămâni.

„El era, de fapt, la același concert Coldplay ca Kristin”, a declarat sursa, contrar informațiilor anterioare potrivit cărora Cabot se afla în Japonia în momentul incidentului viral.


Directoarea filmată la concertul Coldplay ar fi primit amenințări cu moartea. FOTO X
Directoarea filmată la concertul Coldplay ar fi primit amenințări cu moartea. FOTO X

„Erau despărțiți și locuiau separat de câteva săptămâni. Despărțirea a fost amiabilă. Kristin era în lojă cu colegii de la serviciu, deși nu era o lojă a companiei, iar Andrew era și el acolo cu o parteneră, care acum este iubita lui” a afirmat sursa.  

Aceeași sursă a declarat pentru The Times că Cabot nu se „ascundea” și nu știa de ce s-a ferit când s-a văzut pe ecran.

Nu era vorba că a fost prinsă înșelând, nu era vorba de o aventură. Recunoaște pe deplin că [situația] era nepotrivită, dar asta a fost singurul lucru nepotrivit pe care l-a făcut”,  a declarat sursa pentru The Times.

În urma incidentului, Byron a demisionat din funcția de șef al Astronomer, iar Kristin Cabot a părăsit și ea compania la scurt timp după aceea.

Compania a răspuns la incident angajând-o pe fosta soție a solistului Coldplay, Chris Martin, Gwyneth Paltrow, pentru o reclamă satirică postată pe contul său de Instagram, scrie The Independent.

„Decizia lor de a divorța era deja luată înainte de acea seară”

Recent, s-a aflat că Cabot, în vârstă de 52 de ani, a depus o cerere de divorț pe 13 august.

Un purtător de cuvânt al lui Andrew Cabot a declarat pentru revista People că el și soția sa „s-au separat în mod privat și amiabil cu câteva săptămâni înainte de concertul Coldplay”.

„Decizia lor de a divorța era deja luată înainte de acea seară, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit The Times, Kristin Cabot s-a retras din atenția publică după incident și a părăsit casa ei din New Hampshire, în speranța de a-și salva copiii de presiunea publicului. Femeia ar fi  primit sute de amenințări cu moartea după ce incidentul a devenit viral.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
Ce a pățit o badantă, după ce s-a măritat cu pensionarul pe care îl îngrijea. Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Apelul lui Mitică Dragomir către judecători a avut efect: Liviu Ungurean „Bocciu” a fost eliberat! Update
fanatik.ro
image
Unde a fost prins Horațiu Potra. Șeful mercenarilor este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de Călin Georgescu, fugise în februarie
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
playtech.ro
image
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Yana, o tânără de doar 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul iubit. Bărbatul a bătut-o și i-a pus trupul într-o valiză: ,,A agonizat 15 minute fără oxigen”
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF, modificări la impozite și CASS. Ghid complet pentru români DOCUMENT
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală la doar 52 de ani: ”Nu mai fac față ca înainte”
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii