Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Europa nu are un „plan B” bun în cazul în care finanțarea pentru Ucraina se încheie

Război în Ucraina
Publicat:

Timp de luni de zile, oficialii Uniunii Europene s-au concentrat pe un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi Ucrainei un împrumut care ar putea ajuta Kievul să poarte următoarea fază a războiului. Devine din ce în ce mai clar că, dacă planul eșuează, UE nu va rămâne decât cu alternative slabe, spune Jeanne Smialek, șefa biroului de la Bruxelles pentru The New York Times.

Comisia Europeană (foto: Pixabay)

Un plan de împrumut în cadrul căruia Uniunea Europeană ar folosi activele deținute de banca centrală a Rusiei în Belgia pentru a transfera 140 de miliarde de euro către Ucraina urma să fie aprobat la o reuniune politică a liderilor UE de luna trecută. În schimb, Belgia l-a blocat în mod neașteptat în ultimul moment.

Oficialii belgieni se tem că țara lor ar putea fi trasă la răspundere pentru plăți dacă Rusia dă în judecată sau îi cere banii înapoi. Pentru a atenua acest risc, aceștia solicită altor state europene să se angajeze în mod explicit să împartă o parte din povara potențială prin garanții, dar Slovacia se opune ideii . Belgia face presiuni, de asemenea, asupra Comisiei Europene să ia în considerare alte modalități de transfer de fonduri către Ucraina.

Opțiunile UE

Comisia a prezentat alternativele într-o scrisoare adresată guvernelor naționale. New York Times a consultat scrisoarea. O opțiune este ca UE să emită obligațiuni comune pentru a strânge banii de care Ucraina are nevoie. O alta este ca statele membre individuale să ofere Ucrainei granturi directe. Însă ambele abordări au dezavantaje: împrumuturile comune ar fi costisitoare din cauza ratelor dobânzilor ridicate, iar granturile directe ar reprezenta o povară excesivă pentru țările care au deja datorii mari.

Având în vedere acest lucru, politicienii, diplomații și experții externi de la Bruxelles își exprimă adesea încrederea că planul cu un împrumut pentru activele rusești înghețate va funcționa în cele din urmă - nu pentru că este simplu, ci pentru că alternativele par și mai rele într-un moment în care mizele sunt extrem de mari.

„Este clar că Planul B este mult mai rău decât Planul A. Există o opțiune de a nu da bani Ucrainei? Răspunsul este nu”, a declarat Nicolas Veron, cofondator al organizației de cercetare economică Bruegel din Bruxelles.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat săptămâna trecută că, deși există alte două opțiuni, un împrumut folosind active înghețate „este cea mai eficientă modalitate de a sprijini apărarea și economia Ucrainei”.

Dacă Uniunea Europeană ar fi obligată să folosească una dintre alternative, „acest lucru i-ar consolida convingerea lui Putin că timpul este de partea lui”, a declarat Mujtaba Rahman, director general pentru Europa la Eurasia Group, o firmă de consultanță în domeniul riscului politic.

Tipul se scurge

Cu toate acestea, comisia a avertizat, de asemenea, împotriva „căutării unor soluții ideale sau simple care nu există”.

Timpul pentru a ajunge la un acord ar putea să se scurgă. Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional, deficitul bugetar al Ucrainei pentru 2026 și 2027 este de aproximativ 65 de miliarde de dolari.

Oficialii UE au declarat în mod regulat că Ucraina va avea nevoie de o nouă infuzie de fonduri până în martie sau aprilie. Cu toate acestea, nu este clar dacă vor putea ajunge la un acord înainte de următoarea reuniune a liderilor politici ai UE din 18 decembrie.

Dacă împrumutul este amânat, comisarul european pentru afaceri economice, Valdis Dombrovskis, a sugerat ca UE să ia în considerare opțiuni pentru a acoperi deficitul de finanțare în primăvară. Scrisoarea Comisiei precizează că aceste opțiuni ar putea fi combinate sau chiar utilizate temporar pentru a se asigura că banii ajung în Ucraina la timp.

„Liderii europeni vor trebui să negocieze aprig timp de săptămâni întregi pentru a realiza implementarea planului de active - și se vor confrunta cu riscuri serioase dacă acest lucru nu se întâmplă”, a concluzionat Smialek.

UE a propus un mecanism inovator care permite Ucrainei să primească finanțarea necesară acum, iar factura pentru război va fi trimisă Rusiei abia după încheierea acestuia.

Europa

