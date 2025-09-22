Video Manifestații violente pro-Palestina în Italia. Sunt greve și blocaje în marile orașe, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă în toată Italia pentru a „denunța genocidul din Fâșia Gaza”, într-o zi de mobilizare generală marcată de greve și blocaje, la apelul mai multor sindicate. Manifestațiile violente au avut loc luni, 22 septembrie.

Protestele au degenerat în confruntări cu forțele de ordine în mai multe orașe, relatează AFP. La Bologna, polițiștii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva manifestanților care au blocat o autostradă, în timp ce la Milano, protestatarii care au ocupat temporar gara centrală au atacat forțele de ordine cu bâte și pietre.

Mobilizarea are loc în ziua în care Franța și alte câteva țări urmează să recunoască oficial statul Palestina la ONU, după ce Regatul Unit, Australia și Canada au făcut acest pas duminică. Italia, însă, rămâne prudentă și nu intenționează deocamdată să se alăture acestei decizii.

La Roma, peste 20.000 de persoane – printre care numeroși liceeni – s-au adunat în fața gării Termini, fluturând steaguri palestiniene și strigând „Palestina liberă!”. Pe un banner imens se putea citi mesajul „Împotriva genocidului, să blocăm totul!”.

„Particip pentru a sprijini o populație care este exterminată”, a declarat pentru AFP Michelangelo, un protestatar în vârstă de 17 ani.

„Toată Italia trebuie să se oprească astăzi”, a spus Federica Casino, 52 de ani, angajată, referindu-se la „copiii morți și spitalele distruse” din Fâșia Gaza. „Italia vorbește, dar nu face nimic”, a adăugat ea.

Organizatorii au anunțat că la Milano protestele au reunit circa 50.000 de persoane, în timp ce la Bologna au participat peste 10.000, potrivit prefecturii. Manifestanții au ars un steag american, a relatat AFP. Alte demonstrații au avut loc la Torino, Florența, Napoli, Bari, Palermo și în alte orașe.

La Genova și Livorno, docurile porturilor au fost blocate de angajați, iar la Roma circulația autobuzelor și metroului a fost perturbată. Asociații catolice au anunțat organizarea unei seri de solidaritate și rugăciune luni, 22 septembrie, în capitala Italiei.

Guvernul ultraconservator al premierului Giorgia Meloni adoptă o poziție prudentă față de războiul din Gaza, chiar dacă șefa guvernului și-a exprimat în repetate rânduri „îngrijorarea” cu privire la ofensiva israeliană.

Roma nu dorește deocamdată să recunoască statul Palestina și este reticentă în a accepta sancțiunile comerciale propuse de Uniunea Europeană împotriva Israelului.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul Only Numbers, 63,8% dintre italieni consideră situația umanitară din Fâșia Gaza „extrem de gravă”, iar 40,6% susțin recunoașterea unui stat palestinian.