Scandal în Bulgaria: autoritățile din Sofia au cumpărat autobuze Citaro la un preț de opt ori peste cel al pieței. Cât de vechi sunt

Trei grupuri politice din Consiliul Municipal Sofia au cerut demiterea lui Stilian Manolov, șeful Stolichni Autotransport EAD, invocând o tranzacție controversată de achiziție de autobuze care, potrivit acestora, prejudiciază locuitorii orașului.

Consilierii au prezentat un raport consiliului în care solicitau înlocuirea lui Manolov și a întregii conduceri a companiei (echivalentul STB din București), potrivit biroului de presă al Consiliului Municipal din Sofia, așa cum a precizat BTA.

Autobuze, la fel de vechi ca modelele Citaro din București. Disputa se concentrează pe un contract semnat pe 30 ianuarie pentru achiziționarea a 25 de autobuze Mercedes-Benz O 530 G Citaro buses, fiecare având, potrivit rapoartelor, o vechime de 18 ani, la un cost total de 2.369.837,87 euro.

Acest lucru stabilește prețul unui singur autobuz la 94.793,51 euro, fără TVA, care, potrivit consilierilor, este de opt ori mai mare decât prețul pieței. Consilierul municipal Simeon Stavrev a afirmat că aceleași autobuze, identificate după numerele de șasiu, erau disponibile la dealerii germani la un preț de aproximativ 9.900 de euro fiecare și a distribuit pe rețelele de socializare fotografii ale vehiculelor uzate.

Manolov a apărat achiziția, afirmând că autobuzele au fost achiziționate în deplină conformitate cu cerințele Consiliului Municipal din Sofia. El a respins acuzațiile de supraevaluare ca fiind speculative și a subliniat că respectivul cost reflectă standardele de siguranță și echipament suplimentar (camere DVR) montate ulterior.

Autobuzele Citaro luate de Sofia sunt la fel de vechi sau chiar mai vechi decât cele care circulă în București și dintre care multe au fost deja retrase. Totuși, dacă achiziționarea de autobuze second hand, la suprapreț, nu pare a fi o soluție, și cumpărarea de modele noi vine cu probleme

. Recent, primarul Ciucu a declarat că 25-30 dintre autobuzele Otokar noi, cumpărate de municipalitate stau în garaje pentru că sunt defecte sau nu au piese des chimb.

.