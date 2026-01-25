Primarul Ciucu are vești proaste pentru bucureștenii care circulă cu autobuzul. STB riscă să fie executată silit: „Poate o să o opereze ANAF-ul”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că datoriile Primăriei către ANAF pentru STB și Termoenergetica se ridică la miliarde de lei și ar putea atrage executarea silită a companiilor municipale.

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a prezentat într-o emisiune la Antena 3 CNN situația financiară dificilă a municipalității, dezvăluind că Primăria Capitalei înregistrează datorii uriașe către ANAF, provenite din subvențiile și contribuțiile restante pentru companiile municipale STB și Termoenergetica.

În total, sumele datorate depășesc 3 miliarde de lei, ceea ce pune în pericol funcționarea normală a serviciilor publice.

„Bucureștiul are o problemă structurală de buget. E decis de către Parlament, de către coaliție, și nu de către primar. Primarul are mâinile legate prin legea bugetului să facă bugetul.

După ce am făcut plățile urgente, către domnul Costanda, alte datorii, după ce am plătit salariile la STB, mai avem undeva la 5 milioane de lei în buget.

(...) Cauzele sunt structurale. Este un buget de bazar, care se negociază în coaliție și eu voi pleda pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Generală și sectoare, în raport cu competențele și responsabilitățile pe care le avem fiecare, care să fie predictibile pe 10 ani de zile”, a explicat el.

Primarul a avertizat că STB se află în pragul unei situații critice și poate fi executată silit de ANAF dacă datoriile nu sunt achitate.

„S-au acumulat între timp datoriile și nu greșesc dacă spun că avem 1,5 sau 1,6 miliarde de lei datorii STB la ANAF. Primăria trebuie să plătească subvenția.

Putem fi executați dacă nu plătim aceste datorii. Nu s-au plătit contribuții angajaților la ANAF pentru că nu avea de unde. În fiecare lună, Primăria Capitalei trebuie să plătească 100 de milioane către ANAF în fiecare lună. Poate o să opereze ANAF-ul STB dacă o să ne ia tramvaiele și autobuzele”, a spus edilul Capitalei.

Situația este similară și în cazul Termoenergetica, unde datoriile către ANAF au crescut constant și au ajuns, în 2024, la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

Ciprian Ciucu a subliniat că nu intenționează să dea vina pe Nicușor Dan pentru situația moștenită:

„Nicușor Dan a luat o situație proastă, eu am luat o situație proastă. Nu dau vina pe Nicușor Dan, pentru că nu vreau să dau vina pe greaua moștenire. Fiind independent politic, nu a fost ajutat pe parcurs de coaliția de guvernare din care eu am făcut parte”, i-a luat el apărarea actualului președinte al României.