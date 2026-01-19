Video Un oraș din România ar putea introduce transportul public gratuit, ca o formă de sprijin pentru populație în contextul majorării taxelor locale

Transportul public gratuit ar putea fi introdus într-un municipiu din România, care ar deveni astfel primul oraș din țară în care călătoriile cu mijloacele de transport în comun nu ar mai fi taxate. Primăria a anunțat că analizează cadrul legal necesar pentru implementarea măsurii, urmând ca un proiect de hotărâre să fie supus aprobării Consiliului Local.

Potrivit unui comunicat transmis luni de administrația locală din Arad, în prezent sunt evaluate actele normative în vigoare și sunt identificate avizele necesare pentru elaborarea proiectului.

„Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraş din România cu transport public gratuit şi unul dintre puţinele oraşe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk şi Tallinn”, se arată în document.

Inițiativa este analizată în contextul majorării taxelor și impozitelor locale stabilite la nivel guvernamental, ca o formă de sprijin pentru populație. Totodată, demersul vizează valorificarea investițiilor realizate în ultimii ani pentru modernizarea transportului public și creșterea atractivității acestuia.

Autoritățile locale își propun ca, prin introducerea gratuității, să încurajeze utilizarea transportului în comun, cu efecte directe asupra reducerii poluării și a aglomerației din trafic, precum și asupra scăderii nivelului de zgomot din oraș.

Primarul Aradului, Călin Bibarț, a subliniat că municipiul dispune de una dintre cele mai moderne flote de transport public din țară.

„Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie. Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur. Cu siguranţă vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu”, a declarat edilul.

Municipiul Arad beneficiază de una dintre cele mai extinse rețele de transport public local din România.