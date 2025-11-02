Șase morți, inclusiv copii, într-un atac rusesc executat de forțele ruse asupra Ucrainei, în timpul nopții

Șase persoane au fost ucise în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu rachete și drone rusești, potrivit unei surse judiciare. Printre victime se numără și copii.

„Forţele ruse au atacat regiunile Dnipropetrovsk şi Odesa. Şase persoane au murit, între care doi copii", a anunţat sâmbătă, pe Telegram ,biroul Parchetului General al Ucrainei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a relatat că un atac rusesc asupra regiunii Zaporojie (sudul Ucrainei) a lăsat aproximativ 58.000 de locuinţe fără curent electric, a rănit doi oameni şi a transformat clădiri în moloz.

De cealaltă parte, autorităţile de protecţie civilă din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au transmis duminica aceasta că un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu asupra unui petrolier ancorat în portul Tuapse de la Marea Neagră, potrivit dpa.



Atacul forțelor ruse a avariat şi terminalul de transfer de petrol, au declarat acestea. Echipajul petrolierului a fost evacuat, a adăugat sursa citată.

Incendii în port

Imaginile publicate pe serviciul de mesagerie Telegram au indicat trei incendii în port, care se află la sud-est de Peninsula Crimeea.

Novorossiisk, la nord-vest, şi Tuapse sunt cele mai importante porturi de la Marea Neagră pentru exporturile de petrol rusesc. Forţele ucrainene vizează de luni de zile infrastructura petrolieră rusească esenţială pentru finanţarea războiului.

Și în alte părţi ale Rusiei au fost raportate atacuri masive cu drone ucrainene

Doi oameni au fost răniți în regiunea rusă Rostov, situată la est de Ucraina, au raportat autorităţile.

Ministerul Apărării rus a anunţat interceptarea a 164 de drone ucrainene peste noapte.