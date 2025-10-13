search
Luni, 13 Octombrie 2025
Video Armata ucraineană a eliberat un sat din regiunea Zaporojie. Steagul Ucrainei, arborat în localitate

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, a anunțat Batalionul 24 Asalt „Aidar”, care susține că, împreună cu Regimentul 33 Asalt, au arborat drapelul Ucrainei în această localitate.

Forțele ucrainene au arborat steagul Ucrainei în localitate FOTO Captură
Forțele ucrainene au arborat steagul Ucrainei în localitate FOTO Captură

„Așezarea se află sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, a transmis batalionul, publicând imagini care ar arăta soldați ucraineni în sat.

Eliberarea localității a fost confirmată ulterior de Statul Major General. Forțele ucrainene au avansat 3,5 kilometri în interior (aproximativ 2,2 mile), provocând pierderi semnificative trupelor ruse și capturând mai mulți prizonieri, conform comunicatului.

Nu este clar deocamdată când exact a fost eliberat satul, transmite Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în discursul său de seară din 12 octombrie că forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în apropiere de Dobropilia, în regiunea Donețk, precum și în alte zone, inclusiv în jurul Orikhiv, în regiunea Zaporojie.

Vladislav Voloșîn, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud, a confirmat pentru Kyiv Independent că militarii ucraineni desfășoară în continuare o operațiune pentru îmbunătățirea situației tactice pe această porțiune a frontului.

Potrivit lui Voloșîn, trupele ucrainene mențin poziții defensive și împiedică avansarea forțelor ruse, în special în apropierea localităților Kamianske, Stepove și Plavni. Între timp, trupele ruse încearcă să aducă unități de asalt mai aproape de linia frontului, mai ales în zona satului Mala Tokmacka.

„(Rusia) plănuiește să desfășoare operațiuni de asalt cu grupuri mici de infanterie. În plus, inamicul continuă atacurile frecvente cu drone kamikaze”, a spus Voloșîn.

„În fiecare zi înregistrăm o creștere a numărului de lovituri de artilerie – peste 250 zilnic. Dacă anterior (forțele ruse) trăgeau 700–800 de obuze pe zi, acum se ajunge la 1.000–1.100 sau chiar mai mult”, a adăugat purtătorul de cuvânt, subliniind că obiectivul Rusiei este distrugerea completă a pozițiilor ucrainene.

Voloșîn a mai precizat că este încă prea devreme pentru a vorbi despre un avans ucrainean, întrucât operațiunea este în desfășurare.

Mali Șcerbaki se află în sectorul Orikhiv, în sud-estul regiunii Zaporojie. Trupele ruse au avansat spre așezare la începutul verii. De atunci, localitatea s-a aflat fie într-o zonă gri disputată, fie sub control rusesc, potrivit grupului de monitorizare a frontului DeepState, bazat pe surse deschise.

Moscova ocupă în prezent aproximativ 70% din regiunea Zaporojie, însă capitala regională, orașul Zaporojie, rămâne sub control ucrainean. În ultima lună, forțele ucrainene au respins trupele ruse care avansaseră 15–20 de kilometri (circa 6 mile) spre strategicul drum Dobropilia–Kramatorsk, în apropierea orașului disputat Pokrovsk.

