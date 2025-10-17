Rusia revendică cucerirea a trei localităţi din regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk

Rusia a anunțat vineri, 17 octombrie, că revendică cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei.

Armata rusă a anunţat pe Telegram că a cucerit localităţile Pişceane şi Tîhe în regiunea Harkov şi localitatea Prîvillea în regiunea Dnipropetrovsk, scrie News.ro.

Forţele ruse câştigă treptat teren în confruntări armate aprige în regiunile devastate din estul Ucrainei.

Vineri, patru persoane, inclusiv un copil, au fost ucise vineri în atacuri în regiunea Herson (sud), au anunţat autorităţile ucrainene şi ocupaţia rusă.

Potrivit unui reprezentant al ocupaţiei ruse în partea regiunii Herson controlată de către armata rusă, doi adulţi şi un copil au fost ucişi într-un atac ucrainean. Poliţia ucraineană a anunţat, la rândul său, că un atac rus în partea Hersonului controlată de Ucraina s-a soldat cu un mort şi 14 răniţi.

Între timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, în ajunul discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, că este încrezător că procesul de pace din Orientul Mijlociu ar putea fi un impuls pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump mâine (vineri) şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe reţelele sociale.

Zelenski a anunțat că, în cadrul vizitei sale în SUA, urmează să aibă întâlniri cu reprezentanţi ai companiilor din industria de apărare, „producători de arme puternice care pot întări cu siguranţă apărarea” ucraineană, inclusiv cu sisteme de apărare aeriană capabile să protejeze infrastructura energetică Ucrainei.