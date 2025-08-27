Rușii au intrat în Dnipropetrovsk, confirmă armata ucraineană

Conducerea militară a Ucrainei a admis marți că forțele Moscovei au intrat în regiunea Dnipropetrovsk, o regiune centrală care a fost bombardată în mod regulat pe parcursul invaziei la scară largă a Rusiei, dar care până recent a fost ferită de bătălii terestre majore.

„Da, au intrat, iar luptele continuă în prezent”, a declarat pentru AFP Viktor Tregubov, purtător de cuvânt al Grupului Operațional Strategic de Forțe Dnipro.

„Este primul atac de o asemenea amploare în regiunea Dnipropetrovsk”, a precizat el pentru BBC.

Rusia a susținut pe tot parcursul verii că a trecut granișa regiunii, în timp ce forțele ruse încearcă să pătrundă mai adânc în teritoriul ucrainean dinspre regiunea estică Donețk, obiectivul principal al ofensivei de pe frontul de est.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) au scris marți că bloggerii militari ruși au făcut afirmații neconfirmate conform cărora trupele Moscovei au ocupat Andriivka-Klevtsove (nord-est de Velykomykhailivka ), au avansat la vest de Voskresenka (est de Velykomykhailivka), la sud de Ternove și Zaporizke (ambele la sud-est de Velykomykhailivka) și în apropiere de Komyshuvakha (sud-est de Velykomykhailivka).

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) a respins marți afirmațiile conform cărora forțele ruse au ocupat orașele Zaporizke și Novoheorhiivka , la sud-vest de orașul Pokrovsk, unde au avut loc cele mai aprige lupte din Ucraina în ultima lună.

Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe Dnipro al Ucrainei, colonelul Viktor Tregubov, a declarat că forțele rusești au intrat în Zaporizke și Novoheorhiivka și încearcă să câștige teren.

DeepState, o organizație de monitorizare a câmpului de luptă și care are legături strânse cu armata ucraineană, a declarat marți că Rusia a „ocupat” satele Zaporizke și Novoheorhiivka.

Armata rusă „își consolidează acum pozițiile și acumulează infanterie pentru un avans suplimentar”, a scris aceasta într-o postare pe rețelele de socializare.

Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei a spus însă că luptele continuă. Armata „continuă să controleze” Zaporizke, a precizat acesta într-un comunicat, iar „ostilitățile active sunt, de asemenea, în desfășurare în zona satului Novohryhorivka”.

Dnipropetrovsk nu se numără printre cele patru regiuni ucrainene – Donețk, Herson, Lugansk, Zaporijie – pe care Moscova le revendică oficial drept teritoriu rusesc.

Înainte de război, Dnipropetrovsk avea o populație de peste trei milioane de locuitori și era al doilea centru ca mărime al industriei grele din Ucraina, după Donbas, amintește BBC.

Colonelul Pavlo Palisa, adjunctul șefului biroului prezidențial de la Kiev, avertiza în iunie că Kremlinul dorește să ocupe întreaga Ucraină la est de râul Dnipro, care desparte țara în două.