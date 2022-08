Sanna Marin, mesaj după scandalul petrecerilor: „Sunt o ființă umană. Tânjesc după distracție”

Premierul Finalandei, Sanna Marin, a transmis un mesaj în urma scandalului iscat cu privire la modul în care își petrece timpul liber.

„Sunt o ființă umană. Uneori tânjesc și după bucurie, lumină și distracție în mijlocul acestor nori întunecați. Este privat, este bucurie și este viață”, a explicat premierul Finalandei.

Sanna Marin a mai explicat că nu a lipsit „nici măcar o zi de la muncă”.

Șefa guvernului de la Helsinki a făcut declarații în fața membrilor partidului pe care îl conduce, cu o voce tremurândă și cu ochii înlăcrimați. La final, a fost ovaționată și aplaudată de aceștia.

Scandal în Finlanda. Premierul a făcut un test antidrog

Sanna Marin a fost ținta mai multor critici la adresa sa în cadrul unui scandal iscat în ultima săptămână, în urma scurgerii în mass-media a unor înregistrări video care o surprind pe Marin la o petrecere privată la care a participat cu o săptămână înainte

Șefa Guvernului de la Helsinki poate fi văzută dansând şi cântând exuberant împreună cu prieteni ai săi.

Premierul a făcut ulterior, pentru a „disipa suspiciuni”, un test antidrog care a ieşit negativ.

Sanna Marin, în vârstă de 36 de ani, a recunoscut că ultimele câteva zile nu au fost unele uşoare pentru ea, dar că ea are încredere că oamenii apreciază ceea ce politicienii fac pe plan profesional, nu în viaţa lor privată.

„Eu nu am lipsit nicio singură zi de la muncă şi nu am lăsat nicio sarcină nerealizată”, a declarat şefa guvernului finlandez.

Premierul a mai dat asigurări că învață și își face jobul „la fel de bine ca întotdeauna” și a subliniat, de asemenea, că ar fi plecat de la petrecere dacă ar fi fost nevoită să facă asta din prisma serviciului.

Imagini „neadecvate”

Ulterior, premierul Finlandei, Sanna Marin, şi-a cerut scuze pentru și pentru o fotografie cu două femei care se sărută la o petrecere la reşedinţa ei oficială, după un festival de rock.

„Fotografia este neadecvată şi nu ar fi trebuit să fie făcută", a spus Marin într-o conferinţă de presă la Helsinki, alături de preşedintele finlandez Sauli Niinisto.

În fotografia controversată se poate vedea că femeile au sânii goi, deşi se acoperă cu o pancartă cu inscripţia "Finland".

Toate astea după ce, săptămâna trecută, au circulat public înregistrări video cu Sanna Marin dansând cu prietenii la un eveniment privat.

Astfel, în spațiul public a apărut întrebarea dacă nu cumva şefa guvernului Finlandei era drogată.

Premierul Finlandei a respins acuzaţiile însă acuzațiile

Solidaritate pentru premierul Finlandei

În semn de solidaritate, femeile din Finlanda s-au filmat dansând.

Femeile, de diferite vârste, au postat pe social media videoclipurile în car apar dansând în diferite locații și au etichetat-o pe Sanna Marin.

„În ultimele zile au existat acuzații publice destul de grave că am fost într-un spațiu în care se consumau droguri sau că eu consumam droguri. Consider aceste acuzații ca fiind foarte grave și, deși cred că cererea unui test antidrog este nedreaptă, pentru propria mea protecție juridică și pentru a lămuri orice îndoială, am făcut astăzi un test antidrog, iar rezultatele vor veni săptămâna viitoare. Niciodată în viața mea nu am consumat droguri”, a spus ulterior Sanna Marin.