Salvare spectaculoasă în Scoția: un câine a fost readus în siguranță după ce a căzut 30 de metri pe stânci

Un câine de companie a supraviețuit unei căderi de aproximativ 30 de metri de pe stâncile din peninsula Northmavine, Insulele Shetland, Scoția, și s-a reunit cu stăpânul său „remarcabil de nevătămat”.

Incidentul a avut loc joi dimineața, când un câine din rasa Collie, pe nume Whisp, a căzut joi dimineață pe stâncile din peninsula Northmavine, în Insulele Shetland, și a rămas blocat pe o mică terasă stâncoasă. Proprietarul său nu a putut ajunge la el în siguranță, ceea ce a făcut necesară intervenția salvamarilor, relatează BBC.

În jurul orei 11:10, echipa HM Coastguard Orkney și Shetland a început operațiunea de salvare, dar panta abruptă a făcut imposibil accesul din partea mării. Echipa a folosit echipamente speciale de frânghie timp de trei ore pentru a-l ridica pe Whisp în siguranță până în vârful stâncii. La ora 14:00, câinele a fost readus la stăpânul său, „remarcabil de nevătămat”.

Un reprezentant al echipei de salvare a declarat: „Collie-ul de doi ani a fost văzut la aproximativ 30 de metri sub vârful stâncii, pe o terasă stâncoasă, ceea ce a făcut imposibil accesul de pe partea mării. Echipele noastre au montat echipamentele de frânghie și au trimis un tehnician să-l recupereze pe Whisp. El a fost readus în siguranță la stăpânul său – remarcabil de nevătămat – și, după cum se vede în fotografiile noastre, pare foarte fericit să fie din nou alături de proprietarul său. Din fericire, totul s-a încheiat cu un final fericit pentru Whisp”.