Șahul de pe frontul ucrainean. Generalul Oleksandr Sîrski dezvăluie cum hărțile rusești sunt „măsluite” cu victorii false pentru a mulțumi comandamentul de la Moscova

Într-un interviu exclusiv acordat jurnalistului Ievhen Plinski (TSN), comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a oferit o radiografie detaliată a realității de pe front. Generalul ucrainean a explicat strategiile prin care Kievul reușește să echilibreze balanța de forțe în fața unui inamic superior numeric, dar și modul în care dezinformarea internă și raportările false afectează lanțul de comandă al armatei ruse.

Schimbarea mentalității în societatea rusă

Sîrski a subliniat că tentativele inițiale ale Ucrainei de a le arăta cetățenilor ruși adevărul despre invazie prin campanii informaționale au eșuat. În prezent, strategia Kievului s-a mutat pe măsuri concrete: presiune economică, izolare și atacuri sistematice asupra sectorului petrolier rusesc.

„Cred că aceasta este cea mai eficientă cale. Războiul trebuie să ajungă pe teritoriul lor, pentru ca ei să simtă realitățile acestui conflict pe propria piele. Doar atunci o parte a societății ruse va înțelege că războiul nu este doar propagandă la televizor, ci o criză serioasă care le afectează viața de zi cu zi, securitatea și aprovizionarea de bază”, a declarat Sîrski.

Potrivit generalului, această abordare dă deja roade, fiind vizibilă o creștere semnificativă a criticilor la adresa conducerii de la Kremlin și a lui Vladimir Putin personal.

Cum a reușit Ucraina să egaleze forțele

Comparând conflictul cu o partidă de șah începută cu un dezavantaj major de piese, Sîrski a explicat că Ucraina a reușit să echilibreze situația prin curaj, reforme structurale și o adaptare tehnologică rapidă.

Printre măsurile cheie menționate se numără: reforma corpurilor de armată pentru o coordonare mai eficientă pe teren și extinderea unităților de sisteme fără pilot (drone), unele batalioane fiind deja transformate în regimente pentru a spori substanțial capacitatea de lovire.

Iluzia succesului pe hărțile rusești

Unul dintre punctele cele mai frapante ale interviului a fost dezvăluirea modului în care funcționează dezinformarea în rândul trupelor Moscovei. Datorită monitorizării aproape în timp real, comandamentul ucrainean poate observa discrepanțele uriașe dintre realitatea din teren și hărțile rusești.

Conform lui Sîrski, unitățile rusești folosesc o metodă clasică de exagerare: dacă un grup mic de trei soldați pătrunde la periferia unei localități, chiar dacă este respins imediat de forțele ucrainene, raportul trimis superiorilor marchează zona ca fiind „ocupată”. Ulterior, pe hărțile Marelui Stat Major de la Moscova, întreaga localitate apare colorată ca fiind cucerită.

„Este o caracteristică a cartierelor generale rusești, de la nivel de grup până la Statul Major General. Comandanții își creează singuri o imagine distorsionată. Și este foarte bine pentru noi că lucrurile stau așa”, a punctat comandantul-șef.

Sacrificiul uman

Sîrski a atras atenția asupra diferenței fundamentale de mentalitate dintre cele două armate în ceea ce privește pierderile de vieți omenești. Deși conducerea militară rusă este conștientă de numărul real al victimelor, acesta este tratat cu o totală indiferență, datorită unei baze uriașe de mobilizare (deținuți, mercenari străini).

În contrast puternic, generalul ucrainean a pus accentul pe calitatea antrenamentelor și pe tacticile flexibile ca modalitate principală de a reduce pierderile în rândul trupelor proprii. „Cu cât îi pregătim mai bine, cu atât vor avea rezultate mai bune, cu mai puține pierderi”, a conchis Oleksandr Sîrski.

Logistica din Crimeea și amenințarea din Nord

Ucraina continuă să își concentreze atacurile pe paralizarea rutelor logistice din sud și izolarea peninsulei Crimeea, scopul fiind blocarea aprovizionării cu muniție, combustibil și trupe în profunzimea tactică a frontului.

În ceea ce privește Belarusul, deși Sîrski consideră puțin probabil ca Aleksandr Lukașenko să permită o nouă ofensivă de pe teritoriul său, scenariul este păstrat pe radar. O amenințare mai realistă rămâne însă o potențială ofensivă rusă din regiunea Briansk către Cernihiv, menită să forțeze Kievul să își deturneze trupele de pe axele principale ale frontului.