Vineri, 3 Octombrie 2025
Rușii au ucis 13.000 de porci într-un atac cu dronă asupra unei ferme din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu devastator la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, în urma căruia aproximativ 13.000 de animale au murit. Incidentul a avut loc în comuna Novovodolazka, regiunea Harkov.

Rușii au ucis 13.000 de porci într-un atac cu dronă FOTO: X
Circa 13.000 de porci au murit în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unei exploatații agricole din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov”, au transmis echipele de intervenție. Imaginile publicate de serviciul de urgență arată carcase de porci îngrămădite, arse parțial, sub acoperișul prăbușit al grajdurilor.

Animalele erau adăpostite în opt clădiri cu o suprafață totală de peste 13.000 de metri pătrați. Toate grajdurile au fost distruse de flăcări, iar un angajat al fermei a fost rănit în atac, potrivit Serviciului ucrainean pentru situații de urgență, citat de Agerpres.

Animalele, victime colaterale ale războiului

Presa internațională subliniază că, pe lângă pierderile umane și materiale, războiul din Ucraina afectează grav și animalele. De-a lungul celor trei ani și jumătate de conflict, mai multe ferme și grădini zoologice au fost ținta bombardamentelor.

În septembrie, șapte cai au fost uciși în regiunea Kievului în timpul unui raid aerian de amploare care a lovit un centru ecvestru. În iunie, un berbec a murit după ce grădina zoologică din Odesa a fost lovită de un atac rusesc.

Europa

