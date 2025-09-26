Rușii au lovit centrul orașului Herson cu peste 10 bombe aeriene

Orașul sudic Herson a fost vizat de un atac rusesc la scară largă cu bombe aeriene, vineri dimineață, potrivit autorităților regionale, citate de Ukrainska Pravda.

„Rușii au efectuat un atac aerian la scară largă asupra orașului Herson în această dimineață. Peste o duzină de bombe au lovit orașul în decurs de o oră”, a declarat Oleksandr Prokudin, șeful administrației Militare a regiunii Herson, pe rețelele de socializare

Loviturile au avariat o clădire administrativă și nouă locuințe.

Totodată, în jurul orei 08:30, forțele rusești au bombardat centrul orașului Herson cu artilerie.

În urma atacurilor, a fost lovit un microbuz, care a fost distrus.

O femeie în vârstă de 48 de ani a suferit arsuri faciale, comoție cerebrală, traumatisme provocate de explozie și leziuni cerebrale.

Între timp, Parchetul a confirmat o victimă.

„Conform anchetei, în dimineața zilei de 26 septembrie 2025, trupele ruse au efectuat un atac de artilerie asupra orașului Herson. În urma atacului, o femeie a fost ucisă pe stradă. Un bloc de apartamente și mai multe mașini au fost avariate”, a transmis procuratura din regiunea Herson.

Orașul Herson a fost eliberat de ucraineni într-o contraofensivă dar se află în raza artileriei rusești, trupele ruse având poziții pe malul opus al Niprului.