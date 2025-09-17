Rusia și Belarus, exerciții cu arme nucleare tactice la Zapad-2025. Putin, în haine militare, a inspectat soldații și echipamentele armatei ruse

Rusia și Belarus au organizat un atac nuclear simulat în cadrul exercițiilor militare comune Zapad-2025, care sunt observate în acest an de delegații din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite.

Exercițiile au ca scop testarea capacității Belarusului și Rusiei de a respinge un atac inamic și de a recuceri teritoriul pierdut, potrivit Ministerului Apărării din Belarus.

Comandantul suprem al Forțelor Armate Ruse, Vladimir Putin, a observat acțiunile practice ale trupelor în timpul fazei active a exercițiului strategic comun Zapad-2025, desfășurat la poligonul Mulino din regiunea Nijni Novgorod.

În timpul vizitei sale la poligoanele de instruire, președintele Rusiei a discutat pe scurt cu reprezentanții țărilor străine invitați să observe exercițiul Zapad-2025. Putin a inspectat, de asemenea, armele și echipamentele militare și speciale utilizate în cadrul exercițiului.

Zapad-2025 a pus țările NATO în alertă, în special în Europa de Est, unde Polonia și țările vecine au desfășurat propriile exerciții la începutul verii.

Generalul belarus Pavel Muraveiko a declarat că manevrele au inclus „planificarea și examinarea utilizării potențiale a armelor nucleare nestrategice, precum și evaluarea și desfășurarea sistemului mobil de rachete Oreshnik”.

Rusia a prezentat pentru prima dată Oreshnik, o rachetă balistică hipersonică, în timpul unui atac asupra Ucrainei în noiembrie anul trecut, în ceea ce mulți analiști au descris ca fiind mai degrabă un teatru politic decât o demonstrație a unei noi superarme, potrivit themoscowtimes.

Președintele belarus Aleksander Lukashenko a cerut, ulterior, Moscovei să staționeze sistemul de rachete în țara sa, invocând amenințările din partea membrilor NATO Polonia, Lituania și Germania.

Muraveiko a declarat că trupele ruse au împărtășit lecțiile învățate din războiul în curs împotriva Ucrainei, în special în ceea ce privește războiul cu drone și luptele urbane. Exercițiile au inclus și antrenamente pentru asaltarea zonelor populate și combaterea „grupurilor armate ilegale”, a spus el.

Oficialii belaruși au promis că exercițiile din acest an vor fi reduse și se vor desfășura mai în interiorul țării. Aproximativ 13.000 de soldați participă la exerciții, comparativ cu aproximativ 200.000 în 2021, ultimul exercițiu Zapad înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

India a trimis, de asemenea, 65 de soldați, potrivit The Times, care a citat Ministerul Apărării din India. New Delhi s-a apropiat de Moscova de când președintele american Donald Trump a introdus luna trecută o taxă de 25% pe produsele indiene, ca pedeapsă pentru refuzul țării de a înceta achizițiile de petrol rusesc.

Belarus a invitat observatori din nouă state NATO și din alte țări „pentru deschidere și transparență”.

Luni, Ministerul Apărării a publicat imagini cu doi locotenenți-colonei ai Forțelor Aeriene ale SUA strângând mâna ministrului belarus al Apărării, Viktor Khrenin.

Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor crescute între NATO și Rusia, după ce Polonia a declarat săptămâna trecută că a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian în timpul atacurilor la scară largă asupra vestului Ucrainei.

Prim-ministrul Donald Tusk a descris Zapad-2025 ca fiind „foarte agresiv” și a avertizat că exercițiile se desfășoară „foarte aproape” de granița Poloniei.

Oficialii ucraineni au avertizat că Rusia ar putea folosi exercițiile ca pretext pentru a lansa o altă ofensivă din Belarus.